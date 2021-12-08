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08/12/2021 17:15

《台股攻略－黃振宇》台股受制萬八點關口，升幅收窄至３６點

　　《台股攻略》美股強勢反彈，台股加權指數今日（８日）早段由電子晶圓雙雄領軍上升，但
高位沽壓湧現，台積電倒跌，拖累指數升幅收窄，以今日最低位１７８３２點收市，升３６點，
成交金額為新台幣３６７３億元，三大法人合共淨買入新台幣１８８﹒９９億元。
　　電子權值股方面，台積電先升後跌，收新台幣６０２元，升０﹒８％；聯電收新台幣
６６﹒５元，無起跌；鴻海收新台幣１０５元，跌０﹒９％；日月光投控升２﹒９％，聯發科升
２﹒８％，矽力－ＫＹ升４﹒３％，國巨及大立光分別跌０﹒３％及０﹒２％。矽晶圓供應緊張
，市傳其價格將升１０％至２０％，消息剌激台勝科漲停，創歷史新高，合晶升４﹒９％，嘉晶
升２％，環球晶升０﹒６％。波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）一周升升１１％，航運三雄漲跌不一
，萬海收新台幣１９７元，升３﹒１％；陽明收新台幣１２７元，升０﹒４％；長榮收新台幣
１４３﹒５元，跌０﹒４％。散裝航運的四維航漲停，中航、裕民及台航均升１％至２％。生物
科技廠的高端疫苗近日獲世界衛生組織邀請，第七次參與ｃｅｐｉｃｏｖａｘ流行病預防創新聯
盟磋商會議，市場認為集團將獲國際認證，其股價漲停，收新台幣２７９元，大股東的基亞及云
辰亦同步漲停，其餘相關概念股的台康生技升５％，中化生、台耀、和康生、泰福─ＫＹ、生達
及寶齡富錦均升１％至４％。新藥板塊亦獲資金追捧，杏國及浩鼎升超過７％，中天升３﹒７％
，中裕升２﹒３％，合一升１﹒９％。
　　目前變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ症狀較輕，市場對航空旅遊前景擔憂趨緩，投資者可關注航空
及觀光板塊，以及留意法人籌碼動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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