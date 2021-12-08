《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨高位升勢受阻，即市形勢尚屬向好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源

業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所

（００３８８）、中銀香港（０２３８８）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

京東集團（０９６１８）、中通快遞（０２０５７）與九龍倉（００００４）。

恒指期貨開市後繼續攀升，曾高見２４１３１，惟立即呈現回吐。好淡雙方於持續上移的小

時圖保歷加通道頂部附近爭持，市勢向好。５個主要技術分析指標均支持價位的反彈幅度擴大，

２３８７１可被視為即市重要支持位。恒指開市位２４０９０將２４隻恒指熊證迅速殺掉，等同

４６８張恒指期貨好倉的殺傷力。若指數的上升動力明顯增大，即代表好友大戶已將進攻目標放

於恒指熊證重貨區２４６９９。不過，港股能否借勢升抵此水平，仍有待觀察。至於恒指牛證的

重貨區，現位於２３０００－２３０９９，支持失守的機會已告減弱。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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