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即市新聞

08/12/2021 08:57

【虛幣世界】比特幣於五萬美元關站穩，新病毒負面因素減退

　　《經濟通通訊社記者李皆穎８日報道》市場對於Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的憂慮逐漸減退，
加密貨幣市場開始回暖，其中比特幣企穩五萬美元關口。區塊鏈分析公司　Ｓａｎｔｉｍｅｎｔ
表示，上周加密貨幣大跌主要受部分信心不足的投資者沽售（ｗｅａｋ　ｈａｎｄ　
ｐｕｒｇｅ），部分投資者更蝕讓離場，比特幣短線可能面對下行壓力。
　　從比特幣４小時圖顯示，ＲＳＩ從極端超賣水平開始反彈，表明買家開始從低位入場，目前
投資者買賣情況或約，但由於比特幣仍處於下降軌，並似乎有測試百天線的壓力，加上目前賣盤
較買盤多，預計短線會限制價格上揚。
　　虛擬貨幣價格普遍反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報５０６６６﹒５６元（美元．下同
），升０﹒１５％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４３２４﹒８８元，升０﹒４３％；艾
達幣報１﹒３７元，跌０﹒２９％；瑞波幣報０﹒８１元，升０﹒１５％。

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