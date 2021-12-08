《談國論企－黎偉成》進口商品大增原料價續暴漲

《談國論企》中國的進出口在２０２１年前１１個月的進口的原料、原材料等來價普遍暴漲

，不僅使進口量普見縮減，且入口通貨壓力增大，會逐步推高生產物價ＰＰＩ和居民消費價格

ＣＰＩ，乃人民銀行於１２月１２日調低金融機構存款準備金率之因。但中國輸入的機電器產品

、集成電路保持穩快增長態勢，顯內需殷切，相信國民經濟在高通貨壓力底下仍可穩中有進的發

展；問題是惡疫續肆虐歐美使環球經濟存困日甚，不宜掉以輕心。



＊美大增添貿盈續顯美對華貿戰大失敗＊



來自中國海關總署所發布的資料，中國的進出口貿易於２０２１年１１月份達３﹒７２萬億

元（人民幣．下同），同比增長２０﹒５％，相對於１０月份３﹒３４萬億元的１７﹒８％升幅

提升２﹒７個百分點，而上月份環比多增２﹒４個百分點，使１－１１月份累計３５﹒３９萬億

元同比增２２％，此因進口於１１月達１﹒６３萬億元的增幅高達２６％所致，較出口２﹒０９

萬億元的１６﹒６％增幅要快，內需及外銷皆保持較快速的增長，在惡疫衝擊環球經濟之況，表

現相當難得。

我對整體進出口貿易之評，當然先論（一）進口，理由為中國面對（Ｉ）進口通脹壓力日甚

，乃因相當部分的能源、資源類產品的進口價，皆告大幅上升，特別是（ｉ）鐵礦砂，進口均價

於１－１１月份（下同）每噸達１０９９﹒３元，同比飆升凡５３﹒１％之普，是為進口量

１０﹒３８億噸同比減少３﹒２％之因；位列（ｉｉ）第二的原油，進口均價每噸達３１９１。

元的３５﹒６％，是為進口量４﹒６７億噸比上年同期減少７﹒３％的重要原因，和（ｉｉｉ）

成品油均價每噸３９３４﹒９元亦大增３０﹒７％，故進口量２４９７﹒２萬噸下跌４﹒５％，

但（ｉｖ）天然氣進口量１﹒１億噸，同比增長２０﹒７％，均價僅增２１﹒７％至

２７７２﹒７元，而低於石油及成品油的升幅所致。（ｖ）煤的每噸均價６７６﹒９元，同比增

長即使高達３５﹒６％，唯是進口量２﹒９２億噸增１０﹒６％，因中國要穩煤價、增供應的政

策之使然。

重申我之見：原料及原材料進口量普見回落，乃受均價每多大升的壓力，而這與惡疫有關，

因：疫情續嚴峻，使礦業生產放慢，但美歐多個西方國家卻仍重啟社會使需求突增，導致商品生

產供應不足而成本價漲；惡疫亦使海上運輸出現嚴重樽頸的惡況，付貨期不準，各類供生產和消

費物資當然供不應求。美國攬炒中國而禁止若干高技術芯片輸華，惡效使包括美國在內的全球供

應鏈短缺，亦為其中負面因素惹人注目的是（ｖｉｉ）大豆，進口均價每噸３５５８元，漲

３０﹒７％，進口量８７６５萬噸同比得減５﹒５％。此使中國未能如願購買更多美國大豆。

必須同時評論的，當然是（ＩＩ）高技術產品的進口，今年以來一直保持穩快的增長態勢，

特別是機電產品進口６﹒７萬億元，同比增長１３﹒５％，其中集成電路進口５８２２﹒２億個

，同比增１３﹒３％，涉資２﹒５２億元升１４﹒８％；汽車（包括底盤）８７﹒９萬輛增

７﹒１％，涉資３２２２﹒９億元增１４。％。凡此，皆反映出中國的生產與消費等內需仍強烈

。



＊高技術及勞工密集出口皆增兩條腿走路＊



再看（二）中國與各主要市場的雙邊貿易，無疑增長持續放緩，惟這是２０２０年初的比較

基礎因疫情而偏低之所致，整體是屬於可以接受的穩中較快發展，特別是（１）對與中國雙邊貿

易中位列第三的美國，進出口於２０２１年１－１１月份累計４﹒４１萬億元同比增長

２１﹒１％，保持高增之態，其中中國對美的出口３﹒３６萬億元增１９﹒２％和（ｉｉ）進口

美國貨１﹒０５萬億元，更升２７﹒５％，對美仍有貿易順差２﹒３１萬億元，同比大增

１５﹒８％。

「混世魔王」特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和壓華之效，反而美國人民在惡

疫衝擊底下得增價廉物美的中國貨，拜登保特朗普劣策，差矣！

至於中國對另四個主要市場的雙邊貿易，於１－１１月份的增幅同樣穩增，如（ＩＩ）踞首

位的東盟，雙邊進出口５﹒１１萬億元，同比增長２０﹒６％，略高於１－１０月份的

２０﹒４％升幅，其中對東盟出口２﹒８１萬億元同比增長１８﹒６％，次席之（ＩＩＩ）歐盟

，進出口４﹒８４萬億元同比增２０。％，輸歐商品３﹒０１萬億元上升２３﹒９％，（ＩＶ）

對日本進出口２﹒２萬億元增１０﹒７％。

要指出，中國的（三）出口商品結構有重大的改進，強化對發達國家和正在冒起的國家或地

區銷售能力，特別是機電產品的出口於２０２１年１－１１月份累計１１﹒５５萬億元，同比增

長２１﹒４２％，於整體進出口貿易佔比５９。％；其中自動數據處理設備及其零部件出口同比

增１２﹒３％，手機、汽車分增６﹒８％與１﹒０８倍。

此為國家多年來積極扶持企業不斷提升商品和服務質素、強化研發創新等政策，至今取得良

性成效。相信在５Ｇ以至６Ｇ新年代推動在全國智能化的發展，今後會在世界各地市場爭取更多

高技術、高服務的市場。

同樣重要的，當然是（四）以勞工密集的製造業產品出口於前１１個月同比增長１０﹒２％

。中國有數以億計的勞動人口，無疑有頗不少可以參與高技術製造業和高技術服務業的生產，但

仍有相當部分要在勞工密集工業就業，「兩條腿走路」，正確。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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