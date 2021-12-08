佳兆業（０１６３８）停牌，涉內幕消息

《經濟通通訊社８日專訊》佳兆業（０１６３８）宣布，其股份自今早９時起短暫停牌，以

待刊發內幕消息公告。

佳兆業４億美元周二（７日）到期的美元債面臨兌付，票據交換提議上周遭持有人拒絕。外

電昨天引述知情人士稱，佳兆業債券持有人小組周一（６日）發出正式寬限提案，但結果尚不確

定。

佳兆業停牌前報０﹒９２元。（ｃｌ）

