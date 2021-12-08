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即市新聞

08/12/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３９９１點，跌１２點，低水６點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０１７點，升１４點，高水２０
點，最新報２３９９１點，跌１２點，低水６點，合約成交２５８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５２４點，跌８點，高水１點，最新報８５２９點，跌３
點，高水６點，合約成交３８２張。

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