【夜期時段】即月期指最新報２３９９１點，跌１２點，低水６點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０１７點，升１４點，高水２０
點，最新報２３９９１點，跌１２點，低水６點，合約成交２５８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５２４點，跌８點，高水１點，最新報８５２９點，跌３
點，高水６點，合約成交３８２張。
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