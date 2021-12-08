《再戰明天》中國公布１１月ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國１０月批發庫存

《經濟通通訊社８日專訊》中國公布１１月ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國公布１０月批發庫存，

料為明日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間９日４：００ｐｍ，瑞典央行舉行執委會會議。



＊德國公布１０月進出口月率及貿易收支＊



在數據方面，９日７：５０ａｍ，日本公布１１月貨幣供應Ｍ２，年率料由４﹒２％降至

４﹒１％；１１月貨幣供應Ｍ３年率料維持於３﹒７％。９：３０ａｍ，中國公布１１月消費者

物價指數，年率料由１﹒５％升上２﹒５％；１１月生產者物價指數年率料由１３﹒５％降至

１２﹒１％。２：００ｐｍ，日本公布１１月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布１０月出口

，月率料由下滑０﹒７％升上０﹒８％；１０月進口月率料維持於０﹒４％；１０月貿易收支料

由１６０億歐元降至１４３億歐元。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由

１９６萬降至１９１萬；首次申請失業救濟金人數料由２２萬降至２２萬。１１：００ｐｍ，美

國公布１０月批發庫存，月率料由１﹒４％升上２﹒２％；１０月批發貿易月率料由１﹒１％降

至１％。

在本港，明日公布業績的公司有：鮮馳達（０１１７５）。（ｗａ）

