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即市新聞

08/12/2021 19:12

《再戰明天》中國公布１１月ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國１０月批發庫存

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國公布１１月ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國公布１０月批發庫存，
料為明日市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間９日４：００ｐｍ，瑞典央行舉行執委會會議。

＊德國公布１０月進出口月率及貿易收支＊

　　在數據方面，９日７：５０ａｍ，日本公布１１月貨幣供應Ｍ２，年率料由４﹒２％降至
４﹒１％；１１月貨幣供應Ｍ３年率料維持於３﹒７％。９：３０ａｍ，中國公布１１月消費者
物價指數，年率料由１﹒５％升上２﹒５％；１１月生產者物價指數年率料由１３﹒５％降至
１２﹒１％。２：００ｐｍ，日本公布１１月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布１０月出口
，月率料由下滑０﹒７％升上０﹒８％；１０月進口月率料維持於０﹒４％；１０月貿易收支料
由１６０億歐元降至１４３億歐元。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由
１９６萬降至１９１萬；首次申請失業救濟金人數料由２２萬降至２２萬。１１：００ｐｍ，美
國公布１０月批發庫存，月率料由１﹒４％升上２﹒２％；１０月批發貿易月率料由１﹒１％降
至１％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：鮮馳達（０１１７５）。（ｗａ）

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