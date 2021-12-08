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08/12/2021 15:14

余偉文：中概股回流短期對香港有利，惟中美脫勾對雙方無好處

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國確定實施《外國公司問責法案》，令一眾中概股有除牌危機
。金管局總裁余偉文認為，中概股回流香港，短期對本港有利，但強調中美脫勾對雙方都沒有好
處，中證監亦不希望雙方脫鈎。
　　余偉文今早出席一個論壇時指，未見有外國投資者對中概股問題感到擔心，認為現時環球資
金流，仍然持續流入與內地經濟相關的資產，主要由於內地增長良好，加上這些資產與環球資產
相聯性較低，不認為國際資金會因中美爭拗而受到大影響。
　　余偉文又指，要爭取推動人民幣國際化工作在本港進行，目前國際支付和儲備只有２％是用
人民幣進行，內地只有１７％的對外貿易是用人民幣結算，反映要廣泛應用人民幣仍有一段距離
，而香港作為全球最大人民幣離岸中心，期望本港在未來數年增加人民幣產品類別，如港股以人
民幣計價，以增加人民幣流動性。　
　　他又指，香港一直作為良好的橋樑連接內地及國際市場或投資者，從股市互聯互通及債券通
北向通，直至１０月正式啟動的跨境理財通和債券通南向通，正正反映香港的優勢，同時這些互
聯互通有條件擴大及深化，改善跨境理財通的銷售流程，以及推出有助風險管理的產品。
（ａｃ）


　

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