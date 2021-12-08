《小傳日記》魚缸再度失方向，消費醫藥偷步上！

《小傳日記》魚缸高開１０６點報２４０９０點，不過全日窄幅上落悶到死，科技股又故態

復萌，阿里巴巴（０９９８８）又跌返５巴仙，加上內銀股回軟，不過好彩賭業股、藥股、地產

股撐市。最終魚缸收報２３９９６點，升１３點或升唔夠１巴仙，主板成交１１６１﹒１８億銀

。國企指數報８５２２點，跌４點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報５９７０點，升１點或升唔

夠１巴仙。

上證綜合指數報３６３７點，升４２點或升１﹒１８巴仙，成交４８６０﹒３４億銀人民幣

。深證成份指數報１４９６４點，升２６７點或升１﹒８２巴仙，成交３０６１﹒８１億銀人民

幣。

醫療股隨市反彈，野村指出，中國醫療保健行業目前的市場規模達７﹒２萬億銀人民幣，有

諮詢公司預期行業未來十年的年均複合增長率為９﹒５巴仙。再鼎醫藥（０９６８８）升１０巴

仙，報５５１銀；金斯瑞（０１５４８）升８巴仙，報４０銀；增持醫療器械公司的啟明醫療

（０２５００）升８巴仙，報２８﹒４５銀；維亞生物（０１８７３）升６巴仙，報５﹒７８銀

；藥明生物（０２２６９）升５巴仙，報１０１﹒８銀。

部分內房股急挫。世茂（００８１３）跌８巴仙，報８﹒３３銀；奧園（０３８８３）跌６

巴仙，報１﹒７３銀；中國恒大（０３３３３）跌５巴仙，報１﹒７３銀；融創（０１９１８）

賣貝殼ＡＤＳ錄得虧損，全日跌４巴仙，報１４﹒９６銀。

消費股有炒作。李寧（０２３３１）升５巴仙，報９２﹒１５銀；潤啤（００２９１）升３

巴仙，報６４﹒３５銀；申洲（０２３１３）升２巴仙，報１５９銀。

老實講，今日市況真係悶死人，始終魚缸昨日自己炒上先，今晚再留意大佬美帝點玩。不過

見阿里有些少回吐，見沽空率減少，加上仍見到較多主動大手買盤，或者係吸納機會，大家要望

實！



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