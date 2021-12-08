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即市新聞

08/12/2021 16:35

《小傳日記》魚缸再度失方向，消費醫藥偷步上！

　　《小傳日記》魚缸高開１０６點報２４０９０點，不過全日窄幅上落悶到死，科技股又故態
復萌，阿里巴巴（０９９８８）又跌返５巴仙，加上內銀股回軟，不過好彩賭業股、藥股、地產
股撐市。最終魚缸收報２３９９６點，升１３點或升唔夠１巴仙，主板成交１１６１﹒１８億銀
。國企指數報８５２２點，跌４點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報５９７０點，升１點或升唔
夠１巴仙。
　　上證綜合指數報３６３７點，升４２點或升１﹒１８巴仙，成交４８６０﹒３４億銀人民幣
。深證成份指數報１４９６４點，升２６７點或升１﹒８２巴仙，成交３０６１﹒８１億銀人民
幣。
　　醫療股隨市反彈，野村指出，中國醫療保健行業目前的市場規模達７﹒２萬億銀人民幣，有
諮詢公司預期行業未來十年的年均複合增長率為９﹒５巴仙。再鼎醫藥（０９６８８）升１０巴
仙，報５５１銀；金斯瑞（０１５４８）升８巴仙，報４０銀；增持醫療器械公司的啟明醫療
（０２５００）升８巴仙，報２８﹒４５銀；維亞生物（０１８７３）升６巴仙，報５﹒７８銀
；藥明生物（０２２６９）升５巴仙，報１０１﹒８銀。
　　部分內房股急挫。世茂（００８１３）跌８巴仙，報８﹒３３銀；奧園（０３８８３）跌６
巴仙，報１﹒７３銀；中國恒大（０３３３３）跌５巴仙，報１﹒７３銀；融創（０１９１８）
賣貝殼ＡＤＳ錄得虧損，全日跌４巴仙，報１４﹒９６銀。
　　消費股有炒作。李寧（０２３３１）升５巴仙，報９２﹒１５銀；潤啤（００２９１）升３
巴仙，報６４﹒３５銀；申洲（０２３１３）升２巴仙，報１５９銀。
　　老實講，今日市況真係悶死人，始終魚缸昨日自己炒上先，今晚再留意大佬美帝點玩。不過
見阿里有些少回吐，見沽空率減少，加上仍見到較多主動大手買盤，或者係吸納機會，大家要望
實！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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