《保險智衛－余栢堅》一份危疾保單兼享危疾及醫療保障

《保險智衛》上回介紹了一款能經網上平台投保的危疾保險，投保人以相宜的保費就可獲享

３大疾病（癌症、急性心肌梗塞及中風）保障，而且核保過程簡易，數分鐘便能完成投保，適合

希望即時獲取保障的客戶。該計劃看似簡單，其實保障範圍經過悉心設計，除了涵蓋特定器官之

原位癌或早期癌症，還具備創新的額外保障機制。



＊二合一保障自主揀＊



普遍的危疾計劃通常以一筆過現金方式發放賠償，被保人若需要醫療保障就須另外購買醫療

保險。上述危疾計劃就首創提供 ３大疾病的額外醫療保障，讓被保人自選附加於同一保單內。

當被保人罹患３大疾病之一而獲取計劃的賠償後，仍然可以在首次確診日期之兩年內，就符合條

件的額外醫療支出，以實報實銷的形式取得賠償，直至預設的賠償額度滿額為止。如此，被保人

能以一份計劃兼享雙重保障，一方面以醫療保障獲得的賠償應付與治療有關的開支；而危疾權益

發放的現金則可用以應付其他開支，如因無法工作而產生的財政缺口，或出國尋求進一步治療等

。

如被保人擔心若不幸確診患上３ 大疾病外的其他嚴重疾病時，亦有機會經歷長時間的治療

和康復，該計劃亦讓被保人可選擇將保障伸延至額外多種危疾，一旦確診當中任何一種疾病，即

可獲現有投保額的全數賠償，為被保人做好兩手準備。



＊全方位復康支援＊



雖然保費相宜，該計劃的後續服務卻一點也不馬虎。當被保人確診３大疾病之一並獲得賠償

後，計劃便會免費提供一系列專業醫護管理及復康服務，首先透過頂尖專科醫療網絡團隊及泛亞

區多間頂級網絡醫院，為被保人選擇合適的醫生及醫院，並細緻安排及處理所有程序，被保人可

專注療程，靜休康復；有需要時更可向美國頂尖醫療機構尋求第二醫療意見。在治療及康復過程

中，計劃除了為被保人度身訂造專業健康提案，協助他們盡快恢復健康外，亦可按需要安排轉介

服務，具體幫助他們的生活所需。

要令保險更「入屋」，將其變得更簡單易用是大勢所趨，亦是大眾的福音。有「保足啲，全

面啲」的保障計劃，大家就能享受自在人生，盡情投入生活。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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