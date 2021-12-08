《嬈望大中華－彭藹嬈》２０２２年中國經濟展望：清零仍是關鍵

《嬈望大中華》中國自第三季度起推出大量政策，速度近來有所減慢，顯示已進入緩衝期，

政策風險正在降低。但已經推出的政策將繼續廣泛影響不同行業，包括內房「三條紅線」的去槓

桿化政策和科技公司數據合規等。

與此同時，新型冠狀病毒變異株Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現驅使中國繼續嚴厲執行「清零」政策

，即使在２月份的農曆新年長假期間，國內活動和出入境旅遊將繼續受到限制。政府將在疫情嚴

重的地區繼續實施嚴格的封鎖措施，對經濟及企業造成嚴重影響，零售業更是首當其衝。

政府將依靠投資來支持經濟增長，能部分填補以前房地產開發商投資留下的資金缺口。消費

也將發揮重要作用，而製造業將取決於出口需求、運費和半導體的供應情況。



＊國有企業將再次成為主要投資個體＊



隨著政府放慢推行政策的速度，２０２２年的經濟增長節奏應該開始恢復正常，筆者預測明

年ＧＤＰ增長率為５﹒４％。可是有別於２０２１的是，國有企業將成為主要投資個體，集中於

可再生能源基礎建設和技術、通信技術、人工智能等等。私營公司則承辦國有企業的外判服務合

約，有助促進項目進度。



房地產發展商亦將於明年開始展開收購活動，比較有實力和有政府支持的發展商會收購負債過多

的企業。



＊繼續推行小幅寬鬆貨幣政策＊



央行宣佈下調存款準備金率（ＲＲＲ）以穩定市場信心和壓抑利率因風險而上升的空間。在

２０２２年，若央行要實施寬鬆貨幣政策，比起下調政策利率，筆者認為下調存款準備金率

０﹒５個百分點的可能性更大。鑑於經濟政策改革的背景，中國央行不太可能跟隨其他國家央行

加息。



＊資本賬戶開放將促成證券投資資金流入＊



儘管美元指數持續上漲，但人民幣兌美元匯率最近仍能保持堅挺。中國資本賬戶開放成功吸

引證券投資資金流入，可是如果來年的開放步伐開始減慢，資金流入將會放緩。這情況將有利於

在２０２１年流入境內的資金的雙向流動，但流動量取決於在岸與離岸的相對資產價格。倘若流

動量增大，人民幣匯率可能會波動。同時，美聯儲日益強硬的態度會令人民幣在２０２２年下半

年有較大的貶值壓力。到明年底，人民幣兌美元匯率最終應會走弱，筆者預測屆時的匯率價位為

１美元兌６﹒５人民幣。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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