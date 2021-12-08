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即市新聞

08/12/2021 10:00

《基金之道－龐寶林》變種毒兼收水增股市波動，投資者宜持盈保泰

　　《基金之道》１１月下旬股市風向突變，南非發現了新的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，據報傳
染力驚人，拖累環球股市即時大瀉，香港及美股１１月全月計表現欠佳，後者更倒跌。踏入１２
月，資金在持有豐厚利潤下或提前鎖定利潤迎接「收爐」。投資者本身若已有持倉，除了審慎應
對，更不宜大手加注，持盈保泰為本月主要目標。
　　整個１１月計，美股回軟，道指、標指分別累跌３﹒７３％和０﹒８３％，僅納指全月計仍
微升０﹒２５％、港股恒指再創低位，瀉７﹒４９％、疫情不太穩定的歐洲同樣表現偏弱，法國
ＣＡＣ指數跌１﹒６０％，而英國富時１００指數則挫２﹒４６％。
　　疫苗製造商Ｍｏｄｅｒｎａ行政總裁Ｓｔｅｐｈａｎｅ　Ｂａｎｃｅｌ在接受傳媒訪問時更
指，現有疫苗在應對新變種病毒方面沒有之前般「有效」（ｌｅｓｓ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ），
並相信藥廠需要「數個月（ｔａｋｅ　ｍｏｎｔｈｓ）」時間去大規模生產針對Ｏｍｉｃｒｏｎ
的疫苗。可以預期，市場短期氣氛未必太過理想。

＊跌勢會否像去年３月？留意三大事件＊

　　Ｏｍｉｃｒｏｎ現時在各地開始擴散，成為市場最關心的主題，當中部分投資者更憂慮經濟
活動及股市格局會否重回去年３月期間的狀況。病毒如何演變沒有人能預測，但參考以下數項因
素或有助判斷是次股市跌勢將有多深：

（１）「在家工作」股份表現：去年３月疫情大爆發期間，「在家工作」股份表現相對強韌。如
果今次股次調整期間，相關概念股尚見買盤追入，或反映部分資金仍願意留在股市，未一面倒避
險；

（２）貨幣政策走向：聯儲局主席鮑威爾近日口徑大變，即通脹或不再只是「暫時性」。投資者
要留意當局貨幣政策如何走向，若疫情惡化及加息、收水步伐齊齊加快，股市調整力度或更強勁


（３）病毒發展：外界初步判斷，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播力驚人，但傷害性不高。如果更多數據證
明有關論點，市場負面氣氛有望略為舒緩。事實上，部分發達國家已錄逾半人接種疫苗，若相關
比率此後增多，亦有望令各種變異毒株的影響減低。

＊年底將近，機構投資者或沽貨獲利＊

　　環球股市１１月下旬的跌幅確實令市場震驚，但投資者不能忘記，除了中港股市外，其他環
球主要股市今年未見顯著調整，所以資金在年底將近下，自然大有機會趁利淡因素出現時沽貨鎖
定利潤，人同此心下，股市調整力度自然更強，特別是估值偏高的公司，跌勢更強勁。而筆者傾
向相信，經過一年多以來與病毒抗爭，投資者已漸漸消化疫情因素，而且在Ｏｍｉｃｒｏｎ變種
病毒出現前，美企本身業績超預期地正面、部分公司亦有股份回購等利好因素支持，所以股市瞬
間轉為「世紀式大冧市」的機會未算太高。
　　投資者亦不要忘記，近十餘年美股「長牛」，造就大量股市「贏家」。市底長期正面下，他
們比港股投資者「惜售」核心持倉及大型股王，所以美股調整是有的，但在極為重大的負面因素
出現之前，股市要突然間要由牛市轉為世紀式熊市的難度較大。
《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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