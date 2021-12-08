《基金之道－龐寶林》變種毒兼收水增股市波動，投資者宜持盈保泰

《基金之道》１１月下旬股市風向突變，南非發現了新的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，據報傳

染力驚人，拖累環球股市即時大瀉，香港及美股１１月全月計表現欠佳，後者更倒跌。踏入１２

月，資金在持有豐厚利潤下或提前鎖定利潤迎接「收爐」。投資者本身若已有持倉，除了審慎應

對，更不宜大手加注，持盈保泰為本月主要目標。

整個１１月計，美股回軟，道指、標指分別累跌３﹒７３％和０﹒８３％，僅納指全月計仍

微升０﹒２５％、港股恒指再創低位，瀉７﹒４９％、疫情不太穩定的歐洲同樣表現偏弱，法國

ＣＡＣ指數跌１﹒６０％，而英國富時１００指數則挫２﹒４６％。

疫苗製造商Ｍｏｄｅｒｎａ行政總裁Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｂａｎｃｅｌ在接受傳媒訪問時更

指，現有疫苗在應對新變種病毒方面沒有之前般「有效」（ｌｅｓｓ ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ），

並相信藥廠需要「數個月（ｔａｋｅ ｍｏｎｔｈｓ）」時間去大規模生產針對Ｏｍｉｃｒｏｎ

的疫苗。可以預期，市場短期氣氛未必太過理想。



＊跌勢會否像去年３月？留意三大事件＊



Ｏｍｉｃｒｏｎ現時在各地開始擴散，成為市場最關心的主題，當中部分投資者更憂慮經濟

活動及股市格局會否重回去年３月期間的狀況。病毒如何演變沒有人能預測，但參考以下數項因

素或有助判斷是次股市跌勢將有多深：



（１）「在家工作」股份表現：去年３月疫情大爆發期間，「在家工作」股份表現相對強韌。如

果今次股次調整期間，相關概念股尚見買盤追入，或反映部分資金仍願意留在股市，未一面倒避

險；



（２）貨幣政策走向：聯儲局主席鮑威爾近日口徑大變，即通脹或不再只是「暫時性」。投資者

要留意當局貨幣政策如何走向，若疫情惡化及加息、收水步伐齊齊加快，股市調整力度或更強勁

。



（３）病毒發展：外界初步判斷，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播力驚人，但傷害性不高。如果更多數據證

明有關論點，市場負面氣氛有望略為舒緩。事實上，部分發達國家已錄逾半人接種疫苗，若相關

比率此後增多，亦有望令各種變異毒株的影響減低。



＊年底將近，機構投資者或沽貨獲利＊



環球股市１１月下旬的跌幅確實令市場震驚，但投資者不能忘記，除了中港股市外，其他環

球主要股市今年未見顯著調整，所以資金在年底將近下，自然大有機會趁利淡因素出現時沽貨鎖

定利潤，人同此心下，股市調整力度自然更強，特別是估值偏高的公司，跌勢更強勁。而筆者傾

向相信，經過一年多以來與病毒抗爭，投資者已漸漸消化疫情因素，而且在Ｏｍｉｃｒｏｎ變種

病毒出現前，美企本身業績超預期地正面、部分公司亦有股份回購等利好因素支持，所以股市瞬

間轉為「世紀式大冧市」的機會未算太高。

投資者亦不要忘記，近十餘年美股「長牛」，造就大量股市「贏家」。市底長期正面下，他

們比港股投資者「惜售」核心持倉及大型股王，所以美股調整是有的，但在極為重大的負面因素

出現之前，股市要突然間要由牛市轉為世紀式熊市的難度較大。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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