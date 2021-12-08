【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子創逾半年新高，報６﹒３６７７

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較

上個交易日升６１點子，創今年６月１日以來逾半年新高，上個交易日報６﹒３７３８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６７７ －６１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１７８５ －１２８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６０９３ －８８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１６５ －７﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４３３７ －１８０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５３２２ ＋４２６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３２０５ ＋１８９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６６３２ ＋６８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８８６８ －１１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０３５７ ＋４２１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４３ ＋４﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒６２５６ －４３２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９００ －５７﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒９５００ －４５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

