【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子創逾半年新高，報６﹒３６７７

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較
上個交易日升６１點子，創今年６月１日以來逾半年新高，上個交易日報６﹒３７３８。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３６７７ －６１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１７８５ －１２８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒６０９３ －８８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１６５ －７﹒２０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４３３７ －１８０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５３２２ ＋４２６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３２０５ ＋１８９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６６３２ ＋６８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８８６８ －１１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０３５７ ＋４２１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４３ ＋４﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒６２５６ －４３２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９００ －５７﹒００
１人民幣╱韓元 １８４﹒９５００ －４５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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