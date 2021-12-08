《鍾之日記》政府介入恒大再跌，人行發文降溫降準

《鍾之日記》１２月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場已完全消化變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ對經濟復甦的影響，隔晚美股進一步攀升，但港股

昨日（７日）勁彈６３４點後，今日好淡拉鋸，兩萬四關得復失，全日波幅更只得１９０點。恒

指高開１０６點報２４０９０，最多曾升１１４點，高見２４０９７，但買盤未有跟進，大市升

勢不保，一度轉跌７６點，低見２３９０７，但十天線（現處２３８６５）有支持，大市一度短

暫回升。午後變化不大，最終恒指收報２３９９６，升１３點或０﹒０６％；國指報８５２２，

跌４點或０﹒０５％，恒生科技指數升１點或０﹒０３％，收５９７０。

阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒７％，收１２０﹒６元，成交有７４﹒１億元，為交投最大

個股，也是表現最差藍籌。藥明生物（０２２６９）股價反彈升超過半成，今早高見１０３﹒５

元，扭轉過去兩日跌勢。

Ａ股今日在白酒、半導體、軍工等板塊拉漲，滬綜指早段即企穩三千六，午後升幅再擴，全

日升１﹒１８％，報３６３７﹒５７點突破三千六，盤中高見３６３７﹒７２點，創下今年９月

２７日以來新高；科技股表現強勁，深成指全日漲１﹒８２％。外資連續第六日循陸股通淨流入

Ａ股，今日流入近９７億人民幣，累計六日淨流入近３３３億人民幣。兩市全日成交１１０１５

億元人民幣，按日跌８﹒２％，連續第３４個交易日突破１萬億。

高順差帶來大量結匯，人幣即期、離岸攀至逾三年半高。人民幣中間價創逾半年新高，即期

匯率（ＣＮＹ）今早高開４９點子後走強，盤中一度升至６﹒３５１５破６﹒３６關，尾盤維持

強勢，收報６﹒３５３５漲１４３點，創自２０１８年５月１５日以來逾三年半新高。離岸人民

幣兌美元（ＣＮＨ）走勢同樣強勁，盤中觸及６﹒３５０９同創逾三年半高。



＊恒大設風險化解委員會，股價再破底＊



中國恒大（０３３３３）債務問題再有進展，繼上周宣布正式違約後。集團周一（６日）宣

布成立風險化解委員會，委員除恒大高層外，更包括廣東省國企越秀及粵海高層。分析指是反映

內地政府已經「開綠燈」，批准國企出資收購恒大資產。未來的債務重組過程，相信參照過去刷

新Ａ股虧損紀錄的海航企業重組方式。

恒大今日再創歷史新低，收跌５﹒４６％，恒大物業（０６６６６）跌３﹒１％，恒大汽車

（００７０８）跌５﹒８％，不過恒騰網絡（００１３６）升０﹒７％。

中誠信國際表示，恒大集團及恒大地產繼續履行財務責任的可能性較低，其債務本息的償還

存在很大不確定性。而評級機構標普最新報告指，因應恒大上周通報有債權人要求履行２﹒６億

美元擔保義務，而恒大流動性極度脆弱，認為公司違約是「無法避免（ｉｎｅｖｉｔａｂｌｅ）

」。

其他內房個別走，世茂（００８１３）跌近８％，萬科（０２２０２）跌２％，融創

（０１９１８）跌３﹒７％。不過中海外（００６８８）升１﹒１％，潤地（０１１０９）升

１﹒２％。

融創中國公布，於紐約時間１０月２９日至１２月７日期間，累計出售約２６７１﹒３萬股

貝殼美國存托股票（ＡＤＳ），相當於約８０１４萬股貝殼Ａ類普通股，總代價約為５﹒３億美

元。出售事項所得款項淨額將用作集團的一般營運資金。

另一方面，佳兆業集團（０１６３８）今日停牌，以待刊發內幕消息。外電報道，佳兆業集

團的債權人尚未收到４億美元周二到期的美元債兌付款，集團有可能成為本周第二家違約的中國

大型房企。佳兆業系內其他股份股價下挫，佳兆業美好（０２１６８）跌２﹒３％，佳兆業健康

（００８７６）插５﹒２％，佳兆業資本（００９３６）瀉８﹒７％。



＊人行堅稱幣策不變，內銀偏軟＊



人民銀行將於下周三（１５日）下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放約１﹒２

萬億元人民幣長期資金。人行主管媒體《金融時報》發文解讀指，本次降準釋放的一部分資金可

用於歸還本月中到期的ＭＬＦ，減輕公開市場操作壓力，另一部分資金用於補充中長期資金，保

持流動性合理充裕，文章強調降準釋放的流動性總量適度，不會產生「大水漫灌」效應，也不代

表穩健貨幣政策取向有所改變。

有財經界人士擔心放水會導致嚴重後果，例如會令通貨膨脹情況加劇，中小企業負擔百上加

斤，不過房地產行業債務問題已經壓頂，釋放流動性亦是不得已的選擇。《金融時報》文章指出

，降準釋放了穩增長的訊號，可以起到緩釋經濟下行壓力的作用，為穩定今年底明年初宏觀經濟

運行提供有利的貨幣金融環境，還將提升金融服務實體經濟特別是中小微企業的能力。

以美聯儲為首的各國央行都在著手收緊貨幣政策之時，中國反方向而行。文章指，降準體現

了中國貨幣政策「以我為主」，顯示中國貨幣政策調節主要依據國內經濟的恢復狀況和市場主體

所需，這是促進中國經濟運行在合理區間的關鍵。

人行強調穩健貨幣政策取向不改變，四大行今日偏軟，工行（０１３９８）跌１﹒８％，建

行（００９３９）走低１﹒１％，中行（０３９８８）、農行（０１２８８）軟０﹒４％。



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