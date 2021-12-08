【內房困局】多家房企在滬市啟動供應鏈ＡＢＳ發行

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》近期，多家房企在滬市啟動供應鏈ＡＢＳ（

資產支持證券）發行。據《證券時報》統計，１２月中旬，碧桂園（０２００７）、新希望地產

、電建地產將發行供應鏈ＡＢＳ，龍湖拓展擬於明年１月發行此類產品。從過往發行情況來看，

今年７月金地集團（滬：６００３８３）已成功以３﹒６９％的較低利率，儲架發行首期購房尾

款ＡＢＳ，且將於明年初再次發行。

此外，保利發展（滬：６０００４８）、中國金茂（００８１７）、招商蛇口

（深：００１９７９）、仁恒置地、新鴻基地產（０００１６）旗下子公司等房企也已於近期在

上交所市場獲批資產支持專項計劃，基礎資產類型包括供應鏈、購房尾款、ＣＭＢＳ、類

ＲＥＩＴｓ等，且相關發行工作已在推進當中。

業內人士指，供應鏈ＡＢＳ的基礎資產一般為企業上游客戶因提供工程或貿易等服務享有的

應收帳債權。通過發行供應鏈ＡＢＳ融資是當前促進產業鏈復工復產和暢通內循環的有效工具，

具有盤活存量資產、提升資源配置效率、降低融資成本的特點，也契合支持服務實體經濟、支持

供給側結構性改革的要求。

在中央政治局會議強調要支持商品房市場，促進房地產行業健康發展和良性循環之後，當前

經濟面、流動性和債券市場的運行都為解決房企融資問題創造了良好條件。總體而言，房企在交

易所債券市場的融資渠道暢通有序。

