【新冠肺炎】上海昨新增本土新冠確診病例１例，為外地病例密接者

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海衛健委通報，昨日（７日）上海新增本

土新冠肺炎確診病例１例。該病例是一名３０歲的男性，居住在浦東新區張江鎮玉蘭香苑四期小

區。１２月７日外地通報其為當地一本土確診病例的密切接觸者，上海方面即對其落實隔離管控

。經市疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。經市級專家會診，綜合流行病學史、臨床症狀、

實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

