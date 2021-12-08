【新冠肺炎】全國昨新增本土確診４４宗，內蒙古３４例最多

《經濟通通訊社８日專訊》國家衛健委公布，１２月７日，全國確診者新增確診７４宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３０宗，含４宗由無症狀感染者轉為確診病例（四川３宗

，廣西１宗）；本土病例４４宗（內蒙古３４宗，均在呼倫貝爾市；浙江８宗，其中寧波市５宗

、杭州市２宗、紹興市１宗；黑龍江１宗，在哈爾濱市；上海１宗，在浦東新區），含１宗由無

症狀感染者轉為確診病例在內蒙古。無新增死亡病例；新增１宗疑似病例為上海境外輸入病例；

新增治癒出院４８宗。此外，新增無症狀感染２３宗，５宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀

感染者４６５例（境外輸入３９９例）。



＊上海新增一中風險地區＊



上海新冠肺炎疫情防控新聞發布會指，浦東新區張江鎮張東路２２８１弄玉蘭香苑四期小區

升為中風險地區。截至目前，上海共有５個中風險地區。

浙江寧波市鎮海區周一亦發現３宗陽性，昨日凌晨該市啟動Ｉ級應急響應，鎮海區實施封閉

管理，經檢測暫時累計發現５宗陽性。鎮海區疫情防控組昨早表示，全區即日進入封控狀態，原

則上每戶每兩天可派人外出採購一次。除防疫需要和民生保障，其餘企業全部停工，非生活必須

場所一概停業，中小學停學，客運班線和公交停運，禁止禽類及野生動物交易，並關閉公共場所

，停止人群聚集活動，養老院、福利院等亦暫停探訪。

截至１２月７日，全國現有確診病例１１３３宗（其中重症病例２２宗），累計治愈出院病

例９３６０２宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９９３７１宗，現有疑似病例４

宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９２３１宗。其中，香港特別行政區１２４７１宗（出

院１２１５３宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６６８３宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

