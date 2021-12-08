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08/12/2021 08:26

【大國博弈】澳洲宣布不派政府官員出席北京冬奧，運動員繼續參賽

　　《經濟通通訊社８日專訊》澳洲總理莫里森宣布，澳洲不會派政府官員，出席明年２月舉行
的北京冬季奧運會，但運動員會繼續參賽。
　　莫里森表示，中國政府尚未對澳洲提出的多個議題，作出回應，包括人權問題，強調會為澳
洲的利益堅守立場，不會退縮，因此政府官員不出席冬奧，不足為奇。
　　美國６日宣布不會派任何外交或官方代表，出席北京冬奧。中國外交部對美方的表態強烈不
滿、堅決反對，已提出嚴正交涉，並表示將作出反制。（ｊｔ）

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