【中概焦點】官媒：尊重企業自選上市地，資本市場雙向開放不改變

《經濟通通訊社８日專訊》近日美國證監會公布了《外國公司問責法》實施細則，個別企業

宣布啟動自美退市工作，引發市場關注。官媒《經濟日報》今早頭版刊發署名金觀平的評論文章

稱，中國證監會和相關監管部門始終對企業選擇境外上市地持開放態度，充分尊重企業依法合規

自主選擇上市地。客觀來說，在美《外國公司問責法》實施細則推出後，預計短期內企業赴美上

市難度將有所加大，腳步會有所放緩。但中美監管部門也正在就跨境審計監管合作積極開展多輪

溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題。

文章稱，選擇合適的上市地，是企業根據自身發展需要作出的自主選擇。長期以來，中國監

管部門支持企業依法合規選擇境內境外兩個市場、兩種資源融資發展，此次回應更是再次明確，

中國堅持資本市場雙向開放的政策取向一以貫之、不會改變。

即便面對新冠肺炎疫情的衝擊和影響，中國資本市場改革開放步伐也沒有放緩，反而進一步

加快。一方面積極「引進來」，不斷拓展境內外市場互聯互通機制，豐富外資參與Ａ股市場投資

渠道，吸引越來越多外資跑步入場；另一方面支持「走出去」，近期中國監管部門出台一系列促

進平台經濟規範發展的政策措施，防範化解相關風險，維護國際金融市場穩定發展。（ｊｔ）

