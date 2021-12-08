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08/12/2021 09:23

【人行降準】高盛料中國本輪寬鬆周期會降準三次，下一次在１月

　　《經濟通通訊社８日專訊》高盛預測，中國本輪寬鬆周期共計會降準三次，少於以往寬鬆周
期，而下一次也是最後一次降準估計會在明年１月。
　　次數少是因為決策層在管理周期性成長和結構性改革的平衡上希望做到措施「正好
夠」，強勁的外匯流入在間接為國內市場提供流動性，和２０１５年的情況迥異。高盛預測下一
次降準在１月是因為早於高盛美國經濟團隊預測的６月聯儲會首次加息，滿足季節性高流動性需
求，ＰＰＩ通膨率屆時可能已從當前同比兩位數的高位下滑。１月和３月有大量房企美元債到期
，可能導致金融市場不確定性及風險上升。
　　高盛測算７月和１２月降準足以推動１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下降５個基點，但
預計５年期ＬＰＲ以及ＯＭＯ和ＭＬＦ等政策利率不會變。中國政策已明顯轉向寬鬆模式，但其
它國家在收緊，這種分化會導致人民幣走弱，但考慮到人民幣兌美元的漲幅以及貿易加權指數的
升幅，決策層應該會歡迎人民幣升勢放緩。
　　高盛認為其對中國明年４﹒８％的實際ＧＤＰ值速預估存在兩個方向上的風險，一是意外降
息等更多實質性寬鬆構成上行風險；二是房地產市場在未來幾個月無法企穩並實現環比改善則產
生下行風險。（ｊｔ）

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