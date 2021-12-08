【聚焦人幣】高順差帶來大量結匯，人幣即期、離岸攀至逾三年半高

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣中間價創逾半年新高，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４９

點子後，愈升愈有，盤中更高見６﹒３５１５，暫創自２０１８年５月１５日以來逾兩年半新高

；目前漲１３８點報６﹒３５３８。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦跟隨其升勢，曾漲１１５點

子，報６﹒３５１０，突破６﹒３６，暫創自２０１８年５月２３日以來新高。

據《中國證券報》引述建行金融市場部表示，昨日（７日）公布的１１月中國進出口數據雙

雙超預期。盡管人民幣匯率短線對進出口數據敏感度有限，但今年來，在持續的高順差帶來大規

模的結匯下，人民幣對美元匯率已漲逾２﹒７％。德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩早前解讀

貿易數據稱，今年首十一月順差累計５８１７﹒１億美元，全年超過６０００億美元幾乎是板上

釘釘，將是２０１５年以來最高水平。

路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，今年以來ＣＦＥＴＳ人民幣

匯率指數累計升８﹒３７％，ＳＤＲ籃子指數升６﹒８４％，ＢＩＳ指數升８﹒３８％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較上個交易日升６１點子，創

今年６月１日以來逾半年新高，上個交易日報６﹒３７３８。（ｊｔ）

