【數據前瞻】機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局明日（９日）公布１１月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。據《

路透》綜合約３５家機構預估中值顯示，豬肉價格大幅反彈，疊加工業品價格持續向消費品價格

傳導，預計內地１１月ＣＰＩ同比漲２﹒５％，創１６個月新高（１０月ＣＰＩ同比漲１﹒５％

）；不過，「保供穩價」政策顯效，高耗能工業品價格回落，國際油價下行後輸入性通脹壓力減

弱，料推動ＰＰＩ同比升幅至上月的逾２６年高位回落至１２﹒４％（１０月ＰＰＩ同比漲

１３﹒５％）。

平安證券首席經濟學家鐘正生表示，本輪豬肉價格反彈，或將在１１月ＣＰＩ豬肉項環比上

得到明顯體現。其在報告中引述數據表示，１１月２２個省市豬肉平均價格反彈至每公斤２４元

人民幣，環比漲幅達２４％。非食品價格方面，預計ＣＰＩ能源相關分項的同比仍上行；但疫情

多點散發壓制服務消費恢復，服務業漲價壓力短期可能緩和。

ＰＰＩ方面，交通銀行金融研究中心測算顯示，九大類生產資料中除農產品的價格上漲外，

其餘八類全部回落。其中，煤炭、化工、黑色金屬產品價格回落幅度較大，降幅均在兩位數。

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