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08/12/2021 09:58

《Ａ股焦點》蘋果擬加快ｉＰｈｏｎｅ生產，概念股上揚

　　《經濟通通訊社８日專訊》內媒體援引知情人士報道，蘋果公司曾通知供應商在１１月、
１２月和１月重新提高ｉＰｈｏｎｅ產量。在２月中國春節過後，生產新ｉＰｈｏｎｅ的需求將
減弱並進入傳統淡季。
　　知情人士稱，蘋果公司被迫下調２０２１年總產量目標，年底前將生產約８３００萬至
８５００萬部ｉＰｈｏｎｅ　１３系列手機，低於之前９５００萬部的目標。知情人士稱，盡管
１１月加快了生產，但仍比今年共生產２﹒３億部ｉＰｈｏｎｅ的目標低約１５００萬部。
　　據台灣媒體報道，南韓零組件業界此前傳出消息，相較２０２１年，蘋果決定將２０２２年
上半年出貨目標提高３０％，挑戰年出貨量超過３億台的目標。
　　蘋果概念股今早上揚，歌爾股份（深：００２２４１）走高４﹒９％，杉杉股份
（滬：６００８８４）漲３﹒５％，當升科技（深：３０００７３）揚３﹒２％，大族激光
（深：００２００８）升２﹒６％，深南電路（深：００２９１６）升２﹒５％，東山精密
（深：００２３８４）升１﹒９％，長電科技（滬：６００５８４）升１﹒０１％，聞泰科技
（滬：６００７４５）升０﹒５％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒３％。（ｊｔ）

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