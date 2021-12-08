《Ａ股焦點》蘋果擬加快ｉＰｈｏｎｅ生產，概念股上揚

《經濟通通訊社８日專訊》內媒體援引知情人士報道，蘋果公司曾通知供應商在１１月、

１２月和１月重新提高ｉＰｈｏｎｅ產量。在２月中國春節過後，生產新ｉＰｈｏｎｅ的需求將

減弱並進入傳統淡季。

知情人士稱，蘋果公司被迫下調２０２１年總產量目標，年底前將生產約８３００萬至

８５００萬部ｉＰｈｏｎｅ １３系列手機，低於之前９５００萬部的目標。知情人士稱，盡管

１１月加快了生產，但仍比今年共生產２﹒３億部ｉＰｈｏｎｅ的目標低約１５００萬部。

據台灣媒體報道，南韓零組件業界此前傳出消息，相較２０２１年，蘋果決定將２０２２年

上半年出貨目標提高３０％，挑戰年出貨量超過３億台的目標。

蘋果概念股今早上揚，歌爾股份（深：００２２４１）走高４﹒９％，杉杉股份

（滬：６００８８４）漲３﹒５％，當升科技（深：３０００７３）揚３﹒２％，大族激光

（深：００２００８）升２﹒６％，深南電路（深：００２９１６）升２﹒５％，東山精密

（深：００２３８４）升１﹒９％，長電科技（滬：６００５８４）升１﹒０１％，聞泰科技

（滬：６００７４５）升０﹒５％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒３％。（ｊｔ）

