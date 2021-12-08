《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較
上個交易日升６１點子，創今年６月１日以來逾半年新高，上個交易日報６﹒３７３８。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４９點子，報６﹒３６２９，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３６７８。
花旗銀行報告稱，由於國內需求仍待恢復，貿易順差維持高位支撐人民幣表現強勁，而為支
持中小企業亦增加了維持人民幣匯率總體穩定的動力。（ｊｔ）
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08/12/2021 09:47
【聚焦人幣】人幣中間價創半年高，即期高開４９點報６﹒３６２９
《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較
上個交易日升６１點子，創今年６月１日以來逾半年新高，上個交易日報６﹒３７３８。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４９點子，報６﹒３６２９，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３６７８。
花旗銀行報告稱，由於國內需求仍待恢復，貿易順差維持高位支撐人民幣表現強勁，而為支
持中小企業亦增加了維持人民幣匯率總體穩定的動力。（ｊｔ）
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