【聚焦人幣】人幣中間價創半年高，即期高開４９點報６﹒３６２９

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７７，較

上個交易日升６１點子，創今年６月１日以來逾半年新高，上個交易日報６﹒３７３８。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４９點子，報６﹒３６２９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３６７８。

花旗銀行報告稱，由於國內需求仍待恢復，貿易順差維持高位支撐人民幣表現強勁，而為支

持中小企業亦增加了維持人民幣匯率總體穩定的動力。（ｊｔ）

