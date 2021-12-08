【人行降準】中國金融時報：降準緩經濟下行壓力，不代表幣策轉向

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行將於下周三（１５日）下調金融機構存款準備金率

０﹒５個百分點，釋放約１﹒２萬億元人民幣長期資金。人行主管媒體《金融時報》發文解讀指

，降準釋放了穩增長的訊號，可以起到緩釋經濟下行壓力的作用，為穩定今年底明年初宏觀經濟

運行提供有利的貨幣金融環境，還將提升金融服務實體經濟特別是中小微企業的能力。

不過文章又提到，本次降準釋放的一部分資金可用於歸還本月中到期的ＭＬＦ，減輕公開市

場操作壓力，另一部分資金用於補充中長期資金，保持流動性合理充裕，文章強調降準釋放的流

動性總量適度，不會產生「大水漫灌」效應，也不代表穩健貨幣政策取向有所改變。

正當以美聯儲為首的各國央行都在著手收緊貨幣政策之時，中國卻反方向而行，決定放水。

文章指，降準體現了中國貨幣政策「以我為主」，顯示中國貨幣政策調節主要依據國內經濟的恢

復狀況和市場主體所需，這是促進中國經濟運行在合理區間的關鍵。

文章指，下一階段，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧

內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配

，加強跨周期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為

高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。（ｅｙ）

