【債務風險】據報蘇寧集團考慮出售國際米蘭股權

《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述知情人士透露，蘇寧控股集團正在考慮為意大利足球

勁旅國際米蘭引進新投資者，最快明年年初啟動出售國際米蘭股權的正式程序，但交易仍存在不

確定性，蘇寧集團對消息不予置評。（ｅｙ）

