【ＦＯＣＵＳ】美債上限柳暗花明，聯儲放鷹避無可避

【ＦＯＣＵＳ】經歷了８月的阿富汗撤軍大混亂、１１月的叫板ＯＰＥＣ反高潮後，民望跌

跌不休的美國總統拜登１２月或將終於迎來聖誕大禮－－瀕臨觸頂的政府債務上限，大概率將獲

一次過提高２萬億美元，加上Ｏｍｉｃｒｏｎ威脅性低過Ｄｅｌｔａ幾成共識，隔夜美股錄９個

月來最大漲幅。債務上限柳暗花明，似乎全因參議院共和黨領袖麥康奈爾「叛變」，但此舉隨即

引發共和黨內訌及前總統特朗普的猛烈抨擊。



＊特殊程序允民主黨獨自提限＊



華府手中的舉債「信用卡」額度將於下周三（１５日）前後彈盡糧絕之際，或很快迎來一次

過「額度」提升２萬億美元；相比１０月臨時提限的４８００億美元，幾乎可覆蓋直至明年中期

選舉時的開支。債務曙光乍現，科技股最興奮，納指領銜飆升３％，金龍中國指數亦漲４﹒５％

。

何解驢象兩黨１０月起就債務上限的劍拔弩張突然反轉？關鍵就在參議院共和黨領袖麥康奈

爾。早前一直斬釘截鐵表示不會配合民主黨提高上限的他周二（７日）最新稱，已與參議院民主

黨領袖舒默達成協議，即說服至少１０名共和黨參議員投票支持一個額外投票程序，從而允許民

主黨一次過憑簡單多數制獨自通過提升債務上限的法案。

麥康奈爾對此的解釋是，「避免違約符合國家的最大利益，也符合共和黨的最大利益。」此

舉顯然令特朗普憤怒，就在同日，他剛剛發表聲明要求麥康奈爾表現出力量和勇氣，「利用債務

上限，以徹底扼殺（ｔｏｔａｌｌｙ ｋｉｌｌ）民主黨的新社會支出（浪費！）法案」。



＊下一戰場輪到重建更好法案＊



從特朗普的角度看，麥康奈爾此舉形同「叛變」，部分眾議院的共和黨人同對其跟民主黨合

作表達蔑視；但也不乏黨友跟麥康奈爾站在同一陣線，「它確實實現了，（２萬億）一個特定的

數字」，「讓民主黨提高債務上限，並在政治上為增加債務承擔責任」。

下一個戰場則是已在眾議院過關的１﹒７萬億美元重建更好法案，舒默已要求民主黨參議員

們在聖誕節前表決，但立場猶疑不定的關鍵一票、民主黨參議員曼欽周二就再次表達對通脹上升

的擔憂。質疑該法案的還有特斯拉執行長馬斯克，理由是「聯邦預算赤字驚人且不可持續」，他

甚至公開稱，「別通過這份法案，這是我的建議。」

不論美債上限最終是提高１﹒５萬億還是２萬億甚至更多，也不論重建更好法案何時通過，

面對華府未來勢繼續天量發債為各項支出埋單，聯儲下周貨幣政策會議大概率超預期放鷹，攪動

美元升值以吸引資金回流，新興市場自求多福。

