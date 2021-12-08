【內房困局】招商蛇口擬在銀行間債市註冊發行併購票據

《經濟通通訊社８日專訊》招商蛇口（深：００１９７９）等企業計劃近期在中國銀行間市

場交易商協會注冊發行併購票據，募集資金用於房地產項目的兼併收購。

知情人士表示，支持優質房地產企業發行債券用於兼併收購，有利於推動行業整合，增強房

地產企業的資產流動性；銀行間市場將繼續落實「穩地價、穩房價、穩預期」的調控目標，積極

滿足房地產合理融資需求，促進房地產業健康發展和良性循環。多部門自三季度開始頻繁作出涉

及房地產行業表態，釋放出積極信號，房企融資迎來暖意。

特別是交易商協會１１月９日舉行的房企代表座談會被市場認為是房企融資的一個轉折點，

此後房企信用債發行明顯提速。隨後，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口、首開

（滬：６００３７６）等多家房企在銀行間債券市場註冊發行中期票據。

據參會人士透露，座談會明確銀行間市場支持優質房地產企業發行債券用於收購風險房企的

住宅建設項目，支持保交樓、保民生、保穩定，鼓勵企業發行長期限品種；房企在銀行間債券市

場的債券融資持續保持穩定暢通。１１月以來，多家房地產企業在銀行間市場註冊發行債務融資

，融資規模較１０月大幅增長，表明房地產企業債務融資環境正在逐步回暖。

據Ｗｉｎｄ統計數據顯示，１１月房企債務融資工具發行金額２８５億元人民幣，環比增長

１２８％。（ｃａ）

