《投資智慧－鄧聲興》華潤等內房股重回投資者視野

《投資智慧》中共中央政治局１２月６日召開會議，會議政策穩字當頭，基調類似２０１９

年中央經濟工作會議，穩增長意圖明顯。其中，對於市場較為關心的地產政策，整體表態較為積

極。除了提出要「推進保障性住房建設」，更提出「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房

需求」，會議提出「促進房地產業健康發展和良性循環」。預計政策將首先著眼於居民按揭貸款

，促進地產銷售回款到房地產開發投資的循環。

與此同時，國務院總理李克強上周五（３日）預告「適時降準」，６日人民銀行隨即宣布，

下周三（１５日）劃一下調金融機構存款準備金率（ＲＲＲ）０﹒５個百分點，合共釋放長期資

金約１﹒２萬億元人民幣。再加上市傳內地監管當局有望向房企發行抵押資產證券（ＡＢＳ）開

綠燈，紓緩內房業資金緊漲問題。獲消息利好刺激，包括華潤置地（０１１０９）在內的一眾內

房股重回投資者視野。



＊上半年加權平均融資成本僅３﹒８８％＊



集團作為央企商業地產龍頭，房地產開發業務長期聚焦三大都市圈和一二線核心城市，截至

今年年中土儲可滿足未來４年開發結算需要，且擴張較為積極，拿地力度處於頭部房企領先水平

。得益於穩健的運營基因，集團是「三線四檔」融資規則下的綠檔企業，今年上半年加權平均融

資成本僅３﹒８８％，位列ＴＯＰ１０房企第二低，融資成本極具優勢。

集團早前公布其１０月運營數據，２０２１年１０月份投資物業實現租金收入約人民幣

１６﹒９億元，按年增長３２﹒９％；２０２１年累計投資物業實現租金收入約人民幣

１４９﹒４億元，按年增長５０﹒１％；２０２１年累計合同銷售金額約人民幣２５０２﹒５億

元，總合同銷售建築面積約１４３９３，１２４平方米，分別按年增長１５﹒３％及２３﹒８％

。此外，集團日前著重於發展輕資產管理業務及生態圈要素型業務，在十四五新戰略定位為「城

市投資開發運營商」，料將成為集團新的業績增長點。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧

聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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