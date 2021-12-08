《拆局麒想－林嘉麒》阿里短期翻身不容易，長線還看兩大業務

《拆局麒想》要數２０２１年最令投資者失望的板塊，科技股必是榜上有名。整年受國家政

策困擾，「反壟斷」、「二選一」、「防止青少年沉迷」、「滴滴事件」、「雙減」、ＳＥＣ會

計監管新規，可說是一波未停一波又起，令市場充斥著悲觀的情緒。以往逢低吸納的策略已叫投

資者損手爛腳，科技股的風光不再；從前只要是調整，股價及後節節創新高的局面已完全改變。

你可以「賴」國家政策攪亂擋，拖累股價，而事實是各個互聯網公司的財務數據已完全走樣，盈

利高增長的情況已成歷史，只要看看今年第三季的財報便輕易知悉。



昔日股王騰訊（００７００）期內淨利潤相比去年同期減少２％，十年來首次下跌；百度

（０９８８８）、愛奇藝、快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）更沒有亮點，而股價

逢位破位向下的阿里（０９９８８）問題就最大。一直有投資者說阿里好抵，好平。大定都知平

嘢冇好，平一定有原因。國策影響科技股大家都知，最大問題是阿里經營情況甚令人憂慮。先看

阿里Ｑ２業績，期內收入儘管同比增長２９％至２００７億元，惟經調整ＥＢＩＴＡ同比大降

３２％至２８０億元，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ歸母淨利潤同比下降３８％至３０５億元，而阿里更將

全年收入增速指引從３０％下調至２０至２３％，反映商品直銷收入和ＣＭＲ的預期變化。試問

過了高峰的科技股，仍可擁有科技股的高估值或高股價嗎？



另外，阿里在購物大節已完全失去優勢。自２００９年，阿里巴巴啟動了「雙１１」購物節

的潮流，之後每年的銷售額都在不斷增長，現在已演變為中國以至全球的最大消費活動。可是，

在２０１７年前，淘寶每年「雙１１」銷售額的增長幅度都在３０％以上，但到了２０１８年和

２０１９年，銷售額的增長幅度已明顯下降到２７％和２５％。再者，過去數年「雙１１」已由

一天的事，變為一段時間，從前２４小時內的銷售量，已過為一段時間，反映其銷售額增長已經

見頂。根據「星圖數據」的統計數字，今年「雙１１」當天的全網銷售額，同比下滑了５﹒５％

。而從１１月１日到１１日整個銷售期來看，阿里的成交總金額達到了５４０３億元人民幣，但

是同比增速卻大幅下降，從去年的２６％下降到今年的８﹒４５％；另外，京東的成交總金額是

３４９１億元，同比增長２９％，也低於去年３３％的同比增速，意即銷售的高增長已成為歷史

。



有見及此，阿里來了一場人事架構大變身，也成功令低迷的股價出現了短期起色。事件中涉

及阿里高管的兩個關鍵人物戴珊和蔣凡。戴珊將由蔣凡手中接過大淘寶（淘寶、天貓、阿里媽媽

），而蔣凡將分管原來戴珊負責的全球速賣通和國際貿易兩個海外業務。兩人一個負責阿里在國

內的零售和批發業務，一個則負責國外。這是阿里全新的組織戰略，從「中台戰略」升級為「多

元化治理」。２０１５年開始，阿里施行「大中台」，明確了三大戰略：內需、全球化和雲計算

。是次變動，阿里統一了「中國數字商業板塊」，整合了大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）

、Ｂ２Ｃ零售事業群、淘菜菜、淘特和１６８８等業務，並由戴珊分管。同時，由蔣凡積極發展

國外市場。國際電商市場如東南亞、南亞和土耳其等地區都是全球新興市場，人口結構年輕，發

展空間龐大。蔣凡過去曾成功在七年時間令淘寶用戶從一兩億增長到超過九億，市場一方面會憧

憬阿里未來拓展海外業務可成功，同時減輕內地業務受國家政策的影響。



另外，阿里雲在未來發展亦是重要。國際數據公司（ＩＤＣ）日前發布中國上半年金融雲市

場報告，當中阿里雲在金融雲平台（基礎設施）解決方案市場的市佔率高達２５﹒７％，是最大

的金融雲解決方案供應商，其次的是騰訊以及華為，市佔率分別為１５﹒５％以及１５﹒１％。

今年上半年，中國金融雲市場規模達２６﹒５億美元，當中，金融雲基礎設施市場規模已經達

１８﹒３億美元，公有雲及私有雲基礎設施市場增速分別達５４％及２８﹒５％。ＩＤＣ表示，

期內金融雲平台市場的增速更超過５０％。阿里要股價回升，首先要延續高增長，未來股價要靠

國外及金融雲業務了。

《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

