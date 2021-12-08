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即市新聞

08/12/2021 16:15

《拆局麒想－林嘉麒》阿里短期翻身不容易，長線還看兩大業務

　　《拆局麒想》要數２０２１年最令投資者失望的板塊，科技股必是榜上有名。整年受國家政
策困擾，「反壟斷」、「二選一」、「防止青少年沉迷」、「滴滴事件」、「雙減」、ＳＥＣ會
計監管新規，可說是一波未停一波又起，令市場充斥著悲觀的情緒。以往逢低吸納的策略已叫投
資者損手爛腳，科技股的風光不再；從前只要是調整，股價及後節節創新高的局面已完全改變。
你可以「賴」國家政策攪亂擋，拖累股價，而事實是各個互聯網公司的財務數據已完全走樣，盈
利高增長的情況已成歷史，只要看看今年第三季的財報便輕易知悉。
　
　　昔日股王騰訊（００７００）期內淨利潤相比去年同期減少２％，十年來首次下跌；百度
（０９８８８）、愛奇藝、快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）更沒有亮點，而股價
逢位破位向下的阿里（０９９８８）問題就最大。一直有投資者說阿里好抵，好平。大定都知平
嘢冇好，平一定有原因。國策影響科技股大家都知，最大問題是阿里經營情況甚令人憂慮。先看
阿里Ｑ２業績，期內收入儘管同比增長２９％至２００７億元，惟經調整ＥＢＩＴＡ同比大降
３２％至２８０億元，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ歸母淨利潤同比下降３８％至３０５億元，而阿里更將
全年收入增速指引從３０％下調至２０至２３％，反映商品直銷收入和ＣＭＲ的預期變化。試問
過了高峰的科技股，仍可擁有科技股的高估值或高股價嗎？
　
　　另外，阿里在購物大節已完全失去優勢。自２００９年，阿里巴巴啟動了「雙１１」購物節
的潮流，之後每年的銷售額都在不斷增長，現在已演變為中國以至全球的最大消費活動。可是，
在２０１７年前，淘寶每年「雙１１」銷售額的增長幅度都在３０％以上，但到了２０１８年和
２０１９年，銷售額的增長幅度已明顯下降到２７％和２５％。再者，過去數年「雙１１」已由
一天的事，變為一段時間，從前２４小時內的銷售量，已過為一段時間，反映其銷售額增長已經
見頂。根據「星圖數據」的統計數字，今年「雙１１」當天的全網銷售額，同比下滑了５﹒５％
。而從１１月１日到１１日整個銷售期來看，阿里的成交總金額達到了５４０３億元人民幣，但
是同比增速卻大幅下降，從去年的２６％下降到今年的８﹒４５％；另外，京東的成交總金額是
３４９１億元，同比增長２９％，也低於去年３３％的同比增速，意即銷售的高增長已成為歷史

　
　　有見及此，阿里來了一場人事架構大變身，也成功令低迷的股價出現了短期起色。事件中涉
及阿里高管的兩個關鍵人物戴珊和蔣凡。戴珊將由蔣凡手中接過大淘寶（淘寶、天貓、阿里媽媽
），而蔣凡將分管原來戴珊負責的全球速賣通和國際貿易兩個海外業務。兩人一個負責阿里在國
內的零售和批發業務，一個則負責國外。這是阿里全新的組織戰略，從「中台戰略」升級為「多
元化治理」。２０１５年開始，阿里施行「大中台」，明確了三大戰略：內需、全球化和雲計算
。是次變動，阿里統一了「中國數字商業板塊」，整合了大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）
、Ｂ２Ｃ零售事業群、淘菜菜、淘特和１６８８等業務，並由戴珊分管。同時，由蔣凡積極發展
國外市場。國際電商市場如東南亞、南亞和土耳其等地區都是全球新興市場，人口結構年輕，發
展空間龐大。蔣凡過去曾成功在七年時間令淘寶用戶從一兩億增長到超過九億，市場一方面會憧
憬阿里未來拓展海外業務可成功，同時減輕內地業務受國家政策的影響。
　
　　另外，阿里雲在未來發展亦是重要。國際數據公司（ＩＤＣ）日前發布中國上半年金融雲市
場報告，當中阿里雲在金融雲平台（基礎設施）解決方案市場的市佔率高達２５﹒７％，是最大
的金融雲解決方案供應商，其次的是騰訊以及華為，市佔率分別為１５﹒５％以及１５﹒１％。
今年上半年，中國金融雲市場規模達２６﹒５億美元，當中，金融雲基礎設施市場規模已經達
１８﹒３億美元，公有雲及私有雲基礎設施市場增速分別達５４％及２８﹒５％。ＩＤＣ表示，
期內金融雲平台市場的增速更超過５０％。阿里要股價回升，首先要延續高增長，未來股價要靠
國外及金融雲業務了。
《新城晉峰資產管理董事　林嘉麒》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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