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即市新聞

08/12/2021 10:39

《樓市亮話－湯文亮》Ｏｍｉｃｒｏｎ是政治病毒，對樓市影響不大

　　《樓市亮話》有老友話近日Ｏｍｉｃｒｏｎ來勢洶洶，不少國家已經禁止非洲的航班進入，
就算是香港，有四個染Ｏｍｉｃｒｏｎ的人在檢疫期間被發現，已經有十多個歐美國家禁止香港
人進入，由此來看，Ｏｍｉｃｒｏｎ應該很勁，世衛亦證實這個理論，會不會對香港投資行業、
經濟環境構成影響，甚至會令香港樓市大冧。老友講來講去都只是想講，香港樓市會大冧。

　　我個人認為，Ｏｍｉｃｒｏｎ是政治病毒，從我的知識理解，病毒在最初的時候是最強，一
代比一代弱下去，最後對人類影響不大，令人類可以群體免疫，病毒愈容易分身，殺傷力反而不
大，但傳染力強，由南非最初的Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案開始，至今仍然未有人因Ｏｍｉｃｒｏｎ
死亡，甚至連重症也未有出現。我不是說歐美國家小題大做，禁止非洲航班進入，而事實上非洲
的接種率不高，南非已經是最高的，亦只得１０多個％，其他非洲國家的接種率只是幾個％，歐
美國家不是擔心Ｏｍｉｃｒｏｎ，而是擔心非洲國家接種率太低而引起新冠病毒再次爆發，今次
只是借題發揮而已。

　　老友話，香港超過七成接種率，點解又要禁香港人入境，這是一個政治問題，香港不肯同流
合污，放棄清零政策，現在即使香港在檢疫期間發現Ｏｍｉｃｒｏｎ，都禁止香港人進入那些國
家，變相是制裁，其實對香港人來說影響不大，反而若果被迫與病毒共存，讓Ｏｍｉｃｒｏｎ進
入社區就大件事。

　　至於樓市會不會因Ｏｍｉｃｒｏｎ大冧，我認為又未至於出現這個情況，當然，如果因
Ｏｍｉｃｒｏｎ而延期開關，對各行各業包括樓市一定有影響，但如果最後發現Ｏｍｉｃｒｏｎ
的傳染力雖然強勁，但殺傷力不大，香港的復甦反而會領先其他與病毒共存的國家。有專家話
Ｏｍｉｃｒｏｎ可能是新冠病毒煙花最後的燦爛，在Ｏｍｉｃｒｏｎ之後，新冠疫情開始緩和，
我亦有主觀性同感。不過，大家唔好太認真，我只是亂話亂說，在未來一年，戴口罩，保持社交
距離，都是不可或缺的事，至於旅遊，則可避則避。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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