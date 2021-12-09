《缸邊嫺談－黃惠嫺》各國通脹趨勢上升，令加息預期升溫

《缸邊嫺談》美股三大指數於１１月創新高後於高位受阻回落，繼在感恩節前夕「黑色星期

五」大跌後，踏入１１月最後一個交易日及１２月份第一個交易日兩日內更累計下跌超過３％。

市場普遍認為，美股走勢之所以急轉向下，很大部分原因是市場普遍擔心傳染性較高的新型病毒

變異株奧米克戎（「Ｏｍｉｃｒｏｎ」）會拖累全球經濟復甦的步伐，再加上對美國聯邦儲備局

加快收水的憂慮，亦影響大市氣氛。



圖表一



指數 ２０２１年 ２０２１年 變動（點數） 變動（％）

１１月１日 １２月３日

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道瓊斯指數 ３５９１３﹒８４ ３４５８０﹒０８ －１３３﹒７６ －３﹒７％

標準普爾５００指數 ４６１３﹒６７ ４５３８﹒４３ －７５﹒２４ －１﹒６％

納斯達克指數 １５５９５﹒９２ １５０８５﹒４７ －５１０﹒４５ －３﹒３％

布蘭特２０２２年１月 ８３﹒３７ ６９﹒９１ －１３﹒４６ －１６﹒１％

期油（每桶╱美元）

紐約２０２２年１月 ８２﹒４５ ６６﹒２７ －１６﹒１８ －１９﹒６％

期油（每桶╱美元）

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指數 最高位 ２０２１年 變動（％） 日期

１２月３日 （２０２１年）

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道瓊斯指數 ３６４３２﹒２２ ３４５８０﹒０８ －５﹒１％ １１月８日

標準普爾５００指數 ４７０４﹒５４ ４５３８﹒４３ －３﹒５％ １１月１８日

納斯達克指數 １６０５７﹒４４ １５０８５﹒４７ －６﹒１％ １１月１９日

布蘭特２０２２年１月 ８４﹒５２ ６９﹒９１ －１７﹒３％ １０月２６日

期油（每桶╱美元）

紐約２０２２年１月 ８３﹒３６ ６６﹒２７ －２０﹒５％ １０月２６日

期油（每桶╱美元）

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指數 ２０２１年 ２０２１年 變動（點數） 變動（％）

１１月２９日 １２月３日

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道瓊斯指數 ３５１３５﹒９４ ３４５８０﹒０８ －５５５﹒８６ －１﹒６％

標準普爾５００指數 ４６５５﹒２７ ４５３８﹒４３ －１１６﹒８４ －２﹒５％

納斯達克指數 １５７８２﹒８３ １５０８５﹒４７ －６９７﹒３６ －４﹒４％

布蘭特２０２２年１月 ７３﹒２２ ６９﹒９１ －３﹒３１ －４﹒５％

期油（每桶╱美元）

紐約２０２２年１月 ６９﹒９５ ６６﹒２７ －３﹒６８ －５﹒３％

期油（每桶╱美元）

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資料來源：經濟通



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ新型病毒變異株出現，疫情再生變數＊



世界衛生組織將最先在南非被發現的Ｏｍｉｃｒｏｎ定義為高關注病毒株，因為其有多達

５０種變異，具備更大的傳播力，令即使已經染疫康復、具有抗體的人亦有可能再度感染。雖然

現時Ｏｍｉｃｒｏｎ在致死率和重症率方面仍然有待進一步研究，加上多家藥廠對現有疫苗及藥

物對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ的成效看法不一，但為謹慎起見，多個國家已迅速反應，於１１月２６日

起對來自非洲多地的旅客實施入境限制，美國、以色列、日本、英國、俄羅斯、加拿大及愛爾蘭

等國更發布了旅行禁令。

市場憂慮新一波的疫情會令各國重蹈封關防疫、經濟停擺的覆轍，使經濟復甦的不確定性增

加；供應鏈受阻或因變種病毒的出現而加劇；通脹預期因而繼續升溫，料央行加速減少買債及提

前加息，此等因素均對股市不利。



＊供應鏈問題＊



後疫情時代全球經濟重啟，工廠生產逐步恢復，加上供應鏈需求上升，進出口活動增加，但

航運力在缺櫃、缺船、缺人手的情況下未能完全復原。疫情封關嚴重影響了貨運運轉的效率，運

輸成本增加令零部件出貨受影響，並導致全球供應鏈出現問題，商品出貨延遲、出貨量減少。而

成本上漲最終轉嫁至消費者身上，商品售價上升有可能加劇通脹壓力。



＊油價供需問題＊



國際油價亦再次影響大市走勢。２０２１年下半年，新冠疫情有所緩和，各國復工復產，全

球對原油的需求急劇上升。為紓緩油價壓力，拜登政府要求石油輸出國組織提高原油產量，但組

織未有理會，並堅持按照於今年７月達成的協議逐步增產，但逐步增加的產量仍未能滿足需求，

故油價依然持續向上，反映油價的紐約期油及布蘭特期油更於１０月２５日升至７年以來的高位

。若油價上升推高通貨膨脹，或會影響各國央行對目前貨幣政策的取向。



有見及此，美國、中國、日本、印度、英國等石油消費大國均考慮協同釋放各自的部分石油

戰略儲備，期望為油價降溫，抑制可能出現的通脹趨勢。當中美國政府於１１月２２日宣布，將

從其戰略儲備中釋放５０００萬桶石油，嘗試降低國內飆升的能源和石油價格。今年以來國際油

價上揚，推升全球通脹趨勢，亦引發投資者對各國加息的憂慮。



＊美聯儲加息預期升溫＊



美國勞工部公布，１０月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比上升６﹒２％，創自１９９０年以

來的最大同比升幅，同比通脹率連續亦第五個月超過５％。撇除波動較大的食品和能源價格，

１０月核心ＣＰＩ同比攀升４﹒６％，創自１９９１年以來最大漲幅。



美國聯邦儲備局關注通脹升溫：聯儲局主席鮑威爾在１１月４日的議息會議上宣布開始逐步

每月減少買債１５０億美元，至２０２２年６月將完全退出每月１２００億美元的買債計劃；其

後鮑威爾於１１月３０日再度表示，目前通脹情況仍遠高於長期政策目標，供應鏈緊張問題也比

早前預期更持久、更嚴重，所以是時候放棄「暫時性」通脹的說法，並考慮加快縮減買債計劃（

「Ｔａｐｅｒ」）。聯儲局將在下次議息會議上討論是否需要令Ｔａｐｅｒ提前數月結束、退出

市場，但若然Ｔａｐｅｒ退出後，通脹仍然高企，那麼美國步入加息周期指日可待。



美股三大指數在年內不斷創新高，截至２０２１年１２月３日止，三大指數均錄得同比高於

１５％的升幅（圖表二），而國際油價更上升超過４０％。但因Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種病毒出現

，加上油價高企、勞動力短缺、供應鏈受阻，使近月通脹趨勢惡化，而通脹高企有可能影響貨幣

政策的走勢。再者，現時美股估值過高，且聯儲局有加速退出量化寬鬆政策的傾向，這些都很有

可能成為市場波動的主要因素，建議投資者留意系統性風險有所增加的因素。



圖表二



指數 ２０２０年 ２０２１年 變動（點數） 變動（％）

１２月３日 １２月３日

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道瓊斯指數 ２９９６９﹒５２ ３４５８０﹒０８ ４６１０﹒５６ １５﹒４％

標準普爾５００指數 ３６６６﹒７２ ４５３８﹒４３ ８７１﹒７１ ２３﹒８％

納斯達克指數 １２３７７﹒１８ １５０８５﹒４７ ２７０８﹒２９ ２１﹒９％

布蘭特２０２２年１月 ４８﹒７１ ６９﹒９１ ２１﹒２ ４３﹒５％

期油（每桶╱美元）

紐約２０２２年１月 ４５﹒６４ ６６﹒２７ ２０﹒６３ ４５﹒２％

期油（每桶╱美元）

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資料來源：經濟通



資料來源：彭博、經濟通、新浪財經



《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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