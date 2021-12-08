【國安立法】鄧炳強嚴厲譴責羅冠聰企圖發表詆毀中央和特區言論

《經濟通通訊社８日專訊》美國將舉行全球民主峰會，前立法會議員、前香港眾志主席羅冠

聰接受美國總統拜登邀請，將會在峰會上演講。保安局局長鄧炳強發表網誌，嚴厲譴責羅冠聰是

反中亂港分子，公然接受邀請，企圖在一個由美國策劃、以「民主」作包裝，實質是鼓動其陣營

對抗中國的會議上，發表詆毀中央和特區政府的言論，散播政治謊言。他表示，對此感到極度憤

怒。



＊鄧炳強呼籲選民投票＊



鄧炳強在文章指，羅冠聰被控參與未經批准集結，公然棄保潛逃，被法庭發出拘捕令。他背

棄香港，行為羞恥。他多次發表仇中言論，挑動大眾對中央及特區政府的憎恨，充分暴露其險惡

用心。他更多次發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反《香港國安法》，其行可鄙

。

鄧炳強指，羅冠聰打著所謂「民主」的旗號，公然作出危害國家安全、破壞香港市民利益的

惡行。他更煽動選民無視立法會選舉，公然挑戰法紀，涉嫌觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例

》，更可能違反《香港國安法》。特區政府會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁

。

鄧炳強又呼籲所有合資格的選民在１２月１８日的立法會選舉出來投票，選賢任能，讓他們

在經完善選舉制度後的議會內為市民發聲，真真正正為香港市民謀求福祉。



＊蕭澤頤：羅沒資格代表香港人＊



此外，警務處處長蕭澤頤接受傳媒專訪時亦譴責羅冠聰，直斥羅冠聰是被通緝重犯，逃離已

是懦夫行為，沒資格代表任何香港人，奉勸他回來勇敢承擔犯法的後果。

蕭澤頤續指，羅冠聰在國安法訂立之前，已經第一時間「走佬」，而一些法律後果則遺留給

那些視他為手足的人去承擔，他自己卻美其名說去「打一個國際線」，其實卻在國外歎世界，根

本沒有資格講甚麼人權，法治，民主，更沒有資格代表任何香港人。



＊羅冠聰：不會屈服於威嚇＊



全球民主峰會將於１２月９日及１０日舉行，羅冠聰早前在社交網站表示，收到美國總統拜

登邀請，將於本月９日和１０日舉行的民主峰會發表講話，他其後在社交網站回應稱，不會屈服

於這種威嚇，希望局方拿出更多證據再公布天下。（ｓｌ）（ｚｚ）

