【香港政情】入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理

《經濟通通訊社８日專訊》消息指，中國恒大（０３３３３）去年聖誕及今年中秋，將價值

逾３０００元的五星級酒店果籃，送到兩名入境處層的住所門口。二人分別為入境處副處長郭俊

峯，以及入境處首席入境事務主任汪奇。兩人過去在入境處主要工作，包括負責簽證管制事宜，

郭俊峯亦被內部視為接任入境處處長的大熱人選。

入境處副處長郭俊峯以及首席入境事務主任汪奇透過入境處回覆，承認恒大執董、香港公司

總經理黃賢貴，派人將禮物送到他們家中，而兩人沒有申報，兩人指出與黃屬私交友好，並引用

購物網的價錢，推算禮物價值不超過３０００元，稱符合相關規定。

入境處表示會嚴肅跟進事件，一向十分重視人員行為操守，如發現有違法或不當行為，會依

照相關法例及既定程序嚴肅處理。



＊酒店果籃內有鮑魚、香檳、姬松茸＊



今年中秋節的前四日（９月１７日），《立場》記者在灣仔恒大總部直擊整個送禮過程，恒

大男司機駕駛黑色七人車出發，抵達大坑畢拉山道１１１號政府宿舍，司機將禮物籃送到入境處

副處長郭俊峯居住的單位，屋內有人接收，並與男司機打招呼。男司機其後駕車離開，回到恒大

總部約 １５分鐘後，記者再目擊他與另一名職員，帶着禮物籃進入停車場。男司機其後駕駛同

一部黑色七人車出發，抵達位於火炭半山的私人屋苑華翠園，並將禮物籃送到入境處首席入境事

務主任汪奇居住的單位。

《香港０１》查閱文件和圖片後指，該果籃是港島香格里拉大酒店在去年聖誕期間推出的禮

物籃，包括英式茶葉、法國紅酒及白酒等，售價由２０８８元至８８８８元不等，最貴的果籃有

白松露醬、香檳等。惟記者從相片中，未能辨別到所有物品，推斷果籃實際價格。（ｈｙ）

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