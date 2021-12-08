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即市新聞

08/12/2021 09:35

【香港政情】入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理

　　《經濟通通訊社８日專訊》消息指，中國恒大（０３３３３）去年聖誕及今年中秋，將價值
逾３０００元的五星級酒店果籃，送到兩名入境處層的住所門口。二人分別為入境處副處長郭俊
峯，以及入境處首席入境事務主任汪奇。兩人過去在入境處主要工作，包括負責簽證管制事宜，
郭俊峯亦被內部視為接任入境處處長的大熱人選。
　　入境處副處長郭俊峯以及首席入境事務主任汪奇透過入境處回覆，承認恒大執董、香港公司
總經理黃賢貴，派人將禮物送到他們家中，而兩人沒有申報，兩人指出與黃屬私交友好，並引用
購物網的價錢，推算禮物價值不超過３０００元，稱符合相關規定。
　　入境處表示會嚴肅跟進事件，一向十分重視人員行為操守，如發現有違法或不當行為，會依
照相關法例及既定程序嚴肅處理。

＊酒店果籃內有鮑魚、香檳、姬松茸＊

　　今年中秋節的前四日（９月１７日），《立場》記者在灣仔恒大總部直擊整個送禮過程，恒
大男司機駕駛黑色七人車出發，抵達大坑畢拉山道１１１號政府宿舍，司機將禮物籃送到入境處
副處長郭俊峯居住的單位，屋內有人接收，並與男司機打招呼。男司機其後駕車離開，回到恒大
總部約　１５分鐘後，記者再目擊他與另一名職員，帶着禮物籃進入停車場。男司機其後駕駛同
一部黑色七人車出發，抵達位於火炭半山的私人屋苑華翠園，並將禮物籃送到入境處首席入境事
務主任汪奇居住的單位。
　　《香港０１》查閱文件和圖片後指，該果籃是港島香格里拉大酒店在去年聖誕期間推出的禮
物籃，包括英式茶葉、法國紅酒及白酒等，售價由２０８８元至８８８８元不等，最貴的果籃有
白松露醬、香檳等。惟記者從相片中，未能辨別到所有物品，推斷果籃實際價格。（ｈｙ）
（ｚｚ）

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