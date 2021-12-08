【新冠肺炎】本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月８日零時零分，本港沒有

錄得新增新冠肺炎確診。另外，防護中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，個案涉及一名６１

歲男病人，居於尖沙咀金巴利道２８號君怡酒店。

該名男患者乘搭航班ＱＲ８１８於１１月１６日從加納經卡塔爾抵港，抵港時在香港國際機

場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，於指定檢疫酒店（荃灣香港遠東絲麗酒店）進行強制檢

疫期間的４次檢測結果均呈陰性。

病人於１１月３０日完成強制檢疫後入住君怡酒店，至１２月６日根據規定進行強制檢測，

結果呈陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，但病毒量低（Ｃｔ值大於３０）。他曾於５、６月

間在內地接種兩劑國藥疫苗。該名病人今年９月曾於加納確診感染２０１９冠狀病毒病，中心認

為該個案與復陽個案吻合。中心正與加納衞生當局跟進。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和

曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日

子接受強制檢測。

至今本港個案累計仍為１２４７２宗（包括１２４７１宗確診個案和一宗疑似個案）。過去

１４天（１１月２４日至１２月７日）累計報告６１宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）



