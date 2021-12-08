【新冠疫苗】本港再多２人針後兩周內死亡，１４歲少年出現胸痛

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署表示，截至１２月５日晚上１１時５９分的過去一星期，

共接獲３５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間一名８２歲女子及一名５７歲男

子曾於離世前１４日內接種新冠疫苗，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

同期，衞生署接獲一宗涉及１２至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎

的報告。這宗個案涉及一名１４歲男子，他在接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況穩

定。



＊市民共接種約９５４萬劑新冠疫苗＊



截至１２月５日晚上８時，本港市民合共接種了約９５４萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫

苗的市民約４７８萬名，佔全港１２歲或以上人口的７１％。衞生署共接獲６４６１宗異常事件

報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括５０宗涉及曾

經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案顯示與接

種疫苗有關聯。



＊專家檢視一宗懷疑患心肌炎死亡個案＊



截至１２月５日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結３５宗死亡個案

與疫苗接種沒有因果關係，初步認為１４宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待取得更多資料以

作評估。除上述異常事件，專家委員會亦會檢視嚴重而又可能與疫苗有潛在因果關係的疫苗接種

關注事件，作持續嚴謹的監察，並待進一步特別研究以確定事件是否與疫苗接種存在因果關係。

專家委員會在最近一次會議上檢視的疫苗接種關注事件包括一宗接種復必泰疫苗超過１４日

後懷疑患上心肌炎的死亡個案。該個案與疫苗接種的因果關係被評估為不確定，個案詳情會在周

五（１０日）公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》中交代。專家委員會認為至今並未發現不

尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

