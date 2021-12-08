合景泰富（０１８１３）澄清主席孔健岷未被協助調查及限制出境

《經濟通通訊社８日專訊》合景泰富集團（０１８１３）公布，最近注意到若干媒體報道主

席兼執行董事孔健岷被廣州相關部門要求約談，協助調查且被限制出境。該集團指，孔健岷已向

董事會確認，目前他並未被廣州相關部門要求約談協助調查，亦未被限制出境。

該集團指，澄清媒體報道均屬虛構及偽造。孔健岷現正如常履行職務，且董事會確認，該集

團所有業務及營運均一切如常。（ｗｈ）

