【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２億人幣，買美團沽長汽

《經濟通通訊社８日專訊》恒指周二（７日）高開３５５點，報２３７０４點。最高升
６４０點報２３９８９點，最低升１６３點報２３５１２點。恒指收報２３９８３點，升６３４
點或２﹒７２％。
按額度計算，北水全日淨流入４１﹒２億元人民幣，減少１１﹒９％。美團（０３６９０）
、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是長城汽車
（０２３３３）、藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１５３４﹒４６億元減少９﹒７％。其中港股通成交３０２﹒８億元，佔總成交
１９﹒７％。
＊１１月乘用車批發同比跌５％＊
美團升５﹒７７％報２４５﹒８元，北水淨買入１０億元。騰訊控股升３﹒５７％報
４６３﹒８元，北水淨買入４﹒９億元。快手升５﹒９３％報８４元，北水淨買入３﹒３億元。
乘聯會初步統計，１１月乘用車批發２１４﹒８萬輛，同比下降５％，環比上月增長９％；乘用
車零售１８３﹒５萬輛，同比下降１２％，環比上月增長７％。１１月２２至３０日，乘用車批
發１０７﹒１萬輛，同比去年同期增長１０％，環比上周增長１４２﹒９％，較上月同期增長
１５％。零售８９﹒２萬輛，同比去年同期增速下降４％，環比上周增長１５９﹒０％，較上月
同期增長３４％。長城汽車升２﹒１４％報３１元，北水淨賣出３﹒３億元。
另外，藥明生物升１﹒１５％報９７元，北水淨賣出１﹒４億元。建設銀行無升跌報
５﹒３３元，北水淨賣出１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ９﹒９８
騰訊控股 （００７００） ４﹒９１
快手 （０１０２４） ３﹒３３
吉利汽車 （００１７５） ２﹒５８
碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒４２
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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長城汽車 （０２３３３） －３﹒３０
藥明生物 （０２２６９） －１﹒４０
建設銀行 （００９３９） －１﹒２９
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０５
融創中國 （０１９１８） －１﹒００
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