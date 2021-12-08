【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２億人幣，買美團沽長汽

《經濟通通訊社８日專訊》恒指周二（７日）高開３５５點，報２３７０４點。最高升

６４０點報２３９８９點，最低升１６３點報２３５１２點。恒指收報２３９８３點，升６３４

點或２﹒７２％。

按額度計算，北水全日淨流入４１﹒２億元人民幣，減少１１﹒９％。美團（０３６９０）

、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是長城汽車

（０２３３３）、藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１５３４﹒４６億元減少９﹒７％。其中港股通成交３０２﹒８億元，佔總成交

１９﹒７％。



＊１１月乘用車批發同比跌５％＊



美團升５﹒７７％報２４５﹒８元，北水淨買入１０億元。騰訊控股升３﹒５７％報

４６３﹒８元，北水淨買入４﹒９億元。快手升５﹒９３％報８４元，北水淨買入３﹒３億元。

乘聯會初步統計，１１月乘用車批發２１４﹒８萬輛，同比下降５％，環比上月增長９％；乘用

車零售１８３﹒５萬輛，同比下降１２％，環比上月增長７％。１１月２２至３０日，乘用車批

發１０７﹒１萬輛，同比去年同期增長１０％，環比上周增長１４２﹒９％，較上月同期增長

１５％。零售８９﹒２萬輛，同比去年同期增速下降４％，環比上周增長１５９﹒０％，較上月

同期增長３４％。長城汽車升２﹒１４％報３１元，北水淨賣出３﹒３億元。

另外，藥明生物升１﹒１５％報９７元，北水淨賣出１﹒４億元。建設銀行無升跌報

５﹒３３元，北水淨賣出１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ９﹒９８

騰訊控股 （００７００） ４﹒９１

快手 （０１０２４） ３﹒３３

吉利汽車 （００１７５） ２﹒５８

碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒４２

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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長城汽車 （０２３３３） －３﹒３０

藥明生物 （０２２６９） －１﹒４０

建設銀行 （００９３９） －１﹒２９

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０５

融創中國 （０１９１８） －１﹒００

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