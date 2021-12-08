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即市新聞

08/12/2021 19:11

《日入而息》本港未來十年建屋目標４３萬伙，政府介入恒大再跌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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政府未來十年建屋目標４３萬伙，公私營比例維持七三比；發展局料北部都會區內有四成單位可
於１０年內入伙；陳帆稱新一期居屋將處理轉讓限制，明年中有４０００伙過渡性房屋落成　　
工信部公布車輛生產許可清單，恒大汽車申報未能獲批　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳佳兆業（０１６３８）兩位債權人尚未收到周二到期美元債兌付款；花樣年（０１７７７）遭
申請接管，接管人可行使公司處置權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠及旗下環球基金會增持長實（０１１１３）共７０萬股　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱倘投票率低或反映政府做得好、公信力高；「北部都會區」賣地將加入條款，吸引高端製
造業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理；廉署表示不評論入境處高層收禮，依法跟進涉
違法行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收１３點報２３９９６，科指升１點報５９７０
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升１﹒１８％至逾兩月高，外資淨流入近百億
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元最新報１﹒１１２８５╱８９，日圓最新報１１３﹒３９╱４２
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　據報嗶哩嗶哩（０９６２６）拓展直播帶貨功能，已完成首批招商　
　　佳兆業（０１６３８）停牌，涉內幕消息　　　　　　　　　　　　
　　宏安（０１２２２）認購ＡＰＧ合資企業並出售種子項目　　　　　
　　百濟神州（０６１６０）遭網上投資者棄購逾百萬股，金額約２億元
　　中國移動火炭數據中心今進行動土儀式，料２０２５年投入服務　　
　　中駿集團控股（０１９６６）１１月合同銷售金額跌２６％至７５﹒
　　４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　匯豐與華懋集團簽訂十億元雙邊可持續發展表現掛勾貸款　　　　　
　　吉利成立電池管理公司，主營汽車充電業務　　　　　　　　　　　
　　小鵬汽車（０９８６８）美國退市威脅可能是幾年後，已做好準備；
　　疑設陰陽合同騙補貼，小鵬解釋因店員不了解政策　　　　　　　　
　　據報騰訊天美工作室將於新加坡設遊戲開發工作室；騰訊遊戲推出全
　　新發行商品牌，面向全球用戶　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　數碼通（００３１５）為長者及有需要人士提供智能手機支援　　　
　　資本策略地產（００４９７）考慮進行另一項股份場內購回計劃　　
　　李嘉誠及旗下環球基金會增持長實（０１１１３）共７０萬股　　　
　　蒙古能源（００２７６）上周末起恢復從蒙古出口煤炭至中國　　　
　　新華匯富（００１８８）附屬出售５﹒９萬股比亞迪股份，獲利４０
　　萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒地（０００１２）中環新海濱地王中標價較對手高３７％　　　　
　　匯盈（００８２１）收購創夢天地（０１１１９）旗下遊戲軟件及網
　　絡技術商的買賣協議失效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　太保壽險（香港）預計明年擴大團隊至逾７０人，１月推新產品　　
　　宏利香港表示將位於九龍東的國際貿易中心改名為「宏利廣場」　　
　　遠洋集團（０３３７７）１１月協議銷售額按年跌６﹒５％至１５０
　　﹒５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　香港資源控股（０２８８２）已贖回７９９５萬元所有未償還可換股
　　債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　復宏漢霖（０２６９６）斯魯利單抗注射液３期臨床研究，達到主要
　　研究終點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新天綠能（００９５６）１１月完成發電量按年增４７﹒４％　　　
　　中信資源（０１２０５）擬出售哈薩克斯坦石油資產　　　　　　　
　　保利置業（００１１９）首１１月合約銷售額按年增７﹒６％至４９
　　８億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　博駿教育（０１７５８）斥逾３億元人民幣收購兩間民辦職業教育機
　　構股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　融信中國（０３３０１）今年度已累計回購優先票據本金額１﹒２４
　　億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　朝聚眼科（０２２１９）設附屬租賃物業以提供眼科服務　　　　　
　　力高地產（０１６２２）註銷部分回購優先票據　　　　　　　　　
　　內媒稱快手（０１０２４）將取消部分業務條線，正與員工談裁員補
　　償方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落　　　　　　
　　江蘇市監局表示「禁止推廣展示電子煙」相關法規正推進　　　　　
　　北京官方補課推向全市，教師每學期最多攢５萬元　　　　　　　　
　　聯璧金融集資詐騙案一審宣判，實控人顧國平被判無期　　　　　　
　　傳高瓴資本等將向西安巨子生物基因投資６﹒３億美元　　　　　　
　　中證協再修訂公司債承銷規範，強化自律管理　　　　　　　　　　
　　廣期所未來兩年計劃研發碳排放權期貨等核心戰略板塊　　　　　　
　　國家醫保局表示過去三年累計追回醫保基金逾５００億元人民幣　　
　　人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠　　　　　　　　　
　　國有金融機構不得通過資產轉讓進行不當利益輸送　　　　　　　　
　　廈門國貿赴澳門發行３億美元高級無抵押債券　　　　　　　　　　
　　中國金融時報表示降準緩經濟下行壓力，不代表幣策轉向　　　　　
　　發改委等三部門：開展可循環快遞包裝規模化應用試點　　　　　　
　　據報蘇寧集團考慮出售國際米蘭股權　　　　　　　　　　　　　　
　　海航航空主業板塊實際控制權利今移交遼寧方大　　　　　　　　　
　　上海要求做好科技型中小微企業貸款履約保證險工作　　　　　　　
　　工信部公布車輛生產許可清單，恒大汽車申報未能獲　　　　　　　
　　中國印鈔造幣總公司董事投案，退休副書記此前受查　　　　　　　
　　牧原股份表示截至１１月末應付商票餘額２６﹒６億元人民幣　　　
　　畢馬威料中國今年經濟增長８％，明年增長５﹒２％　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒２％報１７８３２點，盤中觸５個月高位　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　趙家賢被咬甩耳案，男子意圖傷人及普通襲擊４項罪成　　　　　　
　　李家超稱須設有效情報系統，盡早完成２３條立法　　　　　　　　
　　鄧炳強嚴厲譴責羅冠聰企圖發表詆毀中央和特區言論　　　　　　　
　　政府未來十年建屋目標４３萬伙，公私營比例七三比　　　　　　　
　　發展局料北部都會區內有四成單位可於１０年內入伙　　　　　　　
　　林鄭稱倘投票率低或反映政府做得好、公信力高；「北部都會區」賣
　　地將加入條款，吸引高端製造業　　　　　　　　　　　　　　　　
　　入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理　　　　　　　　　
　　廉署表示不評論入境處高層收禮，依法跟進涉違法行為　　　　　　
　　余偉文稱中概股回流短期對香港有利，惟中美脫勾對雙方無好處　　
　　入境處兩高層收恒大禮籃，鄧炳強稱處方將調查事件　　　　　　　
　　梁兆基料本港未來１０－２０年將面對很大挑戰，需發展新引擎　　
　　消息指兩隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ下周一上市　　
　　陳帆稱新一期居屋將處理轉讓限制，明年中有４０００伙過渡性房屋
　　落成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２３年到期銀債本月派第２次息，年息３﹒５厘　　　　　　　
　　深股通額度全日用８５億元，外資連續六日流入；滬股通額度全日用
　　５７億，外資流入近９７億創１個月高　　　　　　　　　　　　　
　　傳多家博企關閉中介貴賓廳，博監局表示未收正式通知　　　　　　
　　研究指本港消費者視加密貨幣為分散投資工具　　　　　　　　　　
　　「消費券登記」登Ｇｏｏｇｌｅ香港今年熱搜關鍵字榜首　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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傳佳兆業（０１６３８）兩位債權人尚未收到周二到期美元債兌付款　　　　　　　　　　　　
招商蛇口擬在銀行間債市註冊發行併購票據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花樣年（０１７７７）遭申請接管，接管人可行使公司處置權　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　德專家表示中國技術威脅歐洲安全，籲歐盟重塑晶片產業　　　　　
　　澳洲官員不出席冬奧，中方稱與改善關係表態背道而馳　　　　　　
　　英國傳考慮限制官員出席北京冬奧，不會全面外交抵制　　　　　　
　　英國政府拒絕放寬ＢＮＯ簽證議案　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳洲外交杯葛冬奧，中方表示對個別國家盲目追隨無底線　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案　　　　　　　
　　本港再多２人針後兩周內死亡，１４歲少年出現胸痛　　　　　　　
　　全國昨新增本土確診４４宗，內蒙古３４例最多　　　　　　　　　
　　許樹昌稱接種科興市民應打第三針　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐洲疾控中心警告當地疫苗接種率不足　　　　　　　　　　　　　
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