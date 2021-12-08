《日入而息》本港未來十年建屋目標４３萬伙，政府介入恒大再跌

《今天重點》
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政府未來十年建屋目標４３萬伙，公私營比例維持七三比；發展局料北部都會區內有四成單位可
於１０年內入伙；陳帆稱新一期居屋將處理轉讓限制，明年中有４０００伙過渡性房屋落成
工信部公布車輛生產許可清單，恒大汽車申報未能獲批
傳佳兆業（０１６３８）兩位債權人尚未收到周二到期美元債兌付款；花樣年（０１７７７）遭
申請接管，接管人可行使公司處置權
李嘉誠及旗下環球基金會增持長實（０１１１３）共７０萬股
林鄭稱倘投票率低或反映政府做得好、公信力高；「北部都會區」賣地將加入條款，吸引高端製
造業
入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理；廉署表示不評論入境處高層收禮，依法跟進涉
違法行為
本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案
機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落
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《即日市況》
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恒指高收１３點報２３９９６，科指升１點報５９７０
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《深滬股市》
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滬指收升１﹒１８％至逾兩月高，外資淨流入近百億
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《美元匯價》
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歐元最新報１﹒１１２８５╱８９，日圓最新報１１３﹒３９╱４２
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《公司資訊》
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據報嗶哩嗶哩（０９６２６）拓展直播帶貨功能，已完成首批招商
佳兆業（０１６３８）停牌，涉內幕消息
宏安（０１２２２）認購ＡＰＧ合資企業並出售種子項目
百濟神州（０６１６０）遭網上投資者棄購逾百萬股，金額約２億元
中國移動火炭數據中心今進行動土儀式，料２０２５年投入服務
中駿集團控股（０１９６６）１１月合同銷售金額跌２６％至７５﹒
４億元人民幣
匯豐與華懋集團簽訂十億元雙邊可持續發展表現掛勾貸款
吉利成立電池管理公司，主營汽車充電業務
小鵬汽車（０９８６８）美國退市威脅可能是幾年後，已做好準備；
疑設陰陽合同騙補貼，小鵬解釋因店員不了解政策
據報騰訊天美工作室將於新加坡設遊戲開發工作室；騰訊遊戲推出全
新發行商品牌，面向全球用戶
數碼通（００３１５）為長者及有需要人士提供智能手機支援
資本策略地產（００４９７）考慮進行另一項股份場內購回計劃
李嘉誠及旗下環球基金會增持長實（０１１１３）共７０萬股
蒙古能源（００２７６）上周末起恢復從蒙古出口煤炭至中國
新華匯富（００１８８）附屬出售５﹒９萬股比亞迪股份，獲利４０
萬元
恒地（０００１２）中環新海濱地王中標價較對手高３７％
匯盈（００８２１）收購創夢天地（０１１１９）旗下遊戲軟件及網
絡技術商的買賣協議失效
太保壽險（香港）預計明年擴大團隊至逾７０人，１月推新產品
宏利香港表示將位於九龍東的國際貿易中心改名為「宏利廣場」
遠洋集團（０３３７７）１１月協議銷售額按年跌６﹒５％至１５０
﹒５億元人民幣
香港資源控股（０２８８２）已贖回７９９５萬元所有未償還可換股
債券
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《國企紅籌》
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復宏漢霖（０２６９６）斯魯利單抗注射液３期臨床研究，達到主要
研究終點
新天綠能（００９５６）１１月完成發電量按年增４７﹒４％
中信資源（０１２０５）擬出售哈薩克斯坦石油資產
保利置業（００１１９）首１１月合約銷售額按年增７﹒６％至４９
８億元人民幣
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《神州民企》
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博駿教育（０１７５８）斥逾３億元人民幣收購兩間民辦職業教育機
構股權
融信中國（０３３０１）今年度已累計回購優先票據本金額１﹒２４
億美元
朝聚眼科（０２２１９）設附屬租賃物業以提供眼科服務
力高地產（０１６２２）註銷部分回購優先票據
內媒稱快手（０１０２４）將取消部分業務條線，正與員工談裁員補
償方案
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《中國要聞》
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機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落
江蘇市監局表示「禁止推廣展示電子煙」相關法規正推進
北京官方補課推向全市，教師每學期最多攢５萬元
聯璧金融集資詐騙案一審宣判，實控人顧國平被判無期
傳高瓴資本等將向西安巨子生物基因投資６﹒３億美元
中證協再修訂公司債承銷規範，強化自律管理
廣期所未來兩年計劃研發碳排放權期貨等核心戰略板塊
國家醫保局表示過去三年累計追回醫保基金逾５００億元人民幣
人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠
國有金融機構不得通過資產轉讓進行不當利益輸送
廈門國貿赴澳門發行３億美元高級無抵押債券
中國金融時報表示降準緩經濟下行壓力，不代表幣策轉向
發改委等三部門：開展可循環快遞包裝規模化應用試點
據報蘇寧集團考慮出售國際米蘭股權
海航航空主業板塊實際控制權利今移交遼寧方大
上海要求做好科技型中小微企業貸款履約保證險工作
工信部公布車輛生產許可清單，恒大汽車申報未能獲
中國印鈔造幣總公司董事投案，退休副書記此前受查
牧原股份表示截至１１月末應付商票餘額２６﹒６億元人民幣
畢馬威料中國今年經濟增長８％，明年增長５﹒２％
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒２％報１７８３２點，盤中觸５個月高位
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《其他消息》
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趙家賢被咬甩耳案，男子意圖傷人及普通襲擊４項罪成
李家超稱須設有效情報系統，盡早完成２３條立法
鄧炳強嚴厲譴責羅冠聰企圖發表詆毀中央和特區言論
政府未來十年建屋目標４３萬伙，公私營比例七三比
發展局料北部都會區內有四成單位可於１０年內入伙
林鄭稱倘投票率低或反映政府做得好、公信力高；「北部都會區」賣
地將加入條款，吸引高端製造業
入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理
廉署表示不評論入境處高層收禮，依法跟進涉違法行為
余偉文稱中概股回流短期對香港有利，惟中美脫勾對雙方無好處
入境處兩高層收恒大禮籃，鄧炳強稱處方將調查事件
梁兆基料本港未來１０－２０年將面對很大挑戰，需發展新引擎
消息指兩隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ下周一上市
陳帆稱新一期居屋將處理轉讓限制，明年中有４０００伙過渡性房屋
落成
２０２３年到期銀債本月派第２次息，年息３﹒５厘
深股通額度全日用８５億元，外資連續六日流入；滬股通額度全日用
５７億，外資流入近９７億創１個月高
傳多家博企關閉中介貴賓廳，博監局表示未收正式通知
研究指本港消費者視加密貨幣為分散投資工具
「消費券登記」登Ｇｏｏｇｌｅ香港今年熱搜關鍵字榜首
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《內房困局》
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傳佳兆業（０１６３８）兩位債權人尚未收到周二到期美元債兌付款
招商蛇口擬在銀行間債市註冊發行併購票據
花樣年（０１７７７）遭申請接管，接管人可行使公司處置權
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《大國博弈》
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德專家表示中國技術威脅歐洲安全，籲歐盟重塑晶片產業
澳洲官員不出席冬奧，中方稱與改善關係表態背道而馳
英國傳考慮限制官員出席北京冬奧，不會全面外交抵制
英國政府拒絕放寬ＢＮＯ簽證議案
澳洲外交杯葛冬奧，中方表示對個別國家盲目追隨無底線
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《新冠肺炎》
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本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案
本港再多２人針後兩周內死亡，１４歲少年出現胸痛
全國昨新增本土確診４４宗，內蒙古３４例最多
許樹昌稱接種科興市民應打第三針
歐洲疾控中心警告當地疫苗接種率不足
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