《日入而息》本港未來十年建屋目標４３萬伙，政府介入恒大再跌

《今天重點》

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政府未來十年建屋目標４３萬伙，公私營比例維持七三比；發展局料北部都會區內有四成單位可

於１０年內入伙；陳帆稱新一期居屋將處理轉讓限制，明年中有４０００伙過渡性房屋落成

工信部公布車輛生產許可清單，恒大汽車申報未能獲批

傳佳兆業（０１６３８）兩位債權人尚未收到周二到期美元債兌付款；花樣年（０１７７７）遭

申請接管，接管人可行使公司處置權

李嘉誠及旗下環球基金會增持長實（０１１１３）共７０萬股

林鄭稱倘投票率低或反映政府做得好、公信力高；「北部都會區」賣地將加入條款，吸引高端製

造業

入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理；廉署表示不評論入境處高層收禮，依法跟進涉

違法行為

本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案

機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落

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《即日市況》

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恒指高收１３點報２３９９６，科指升１點報５９７０

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《深滬股市》

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滬指收升１﹒１８％至逾兩月高，外資淨流入近百億

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１１２８５╱８９，日圓最新報１１３﹒３９╱４２

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《公司資訊》

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據報嗶哩嗶哩（０９６２６）拓展直播帶貨功能，已完成首批招商

佳兆業（０１６３８）停牌，涉內幕消息

宏安（０１２２２）認購ＡＰＧ合資企業並出售種子項目

百濟神州（０６１６０）遭網上投資者棄購逾百萬股，金額約２億元

中國移動火炭數據中心今進行動土儀式，料２０２５年投入服務

中駿集團控股（０１９６６）１１月合同銷售金額跌２６％至７５﹒

４億元人民幣

匯豐與華懋集團簽訂十億元雙邊可持續發展表現掛勾貸款

吉利成立電池管理公司，主營汽車充電業務

小鵬汽車（０９８６８）美國退市威脅可能是幾年後，已做好準備；

疑設陰陽合同騙補貼，小鵬解釋因店員不了解政策

據報騰訊天美工作室將於新加坡設遊戲開發工作室；騰訊遊戲推出全

新發行商品牌，面向全球用戶

數碼通（００３１５）為長者及有需要人士提供智能手機支援

資本策略地產（００４９７）考慮進行另一項股份場內購回計劃

李嘉誠及旗下環球基金會增持長實（０１１１３）共７０萬股

蒙古能源（００２７６）上周末起恢復從蒙古出口煤炭至中國

新華匯富（００１８８）附屬出售５﹒９萬股比亞迪股份，獲利４０

萬元

恒地（０００１２）中環新海濱地王中標價較對手高３７％

匯盈（００８２１）收購創夢天地（０１１１９）旗下遊戲軟件及網

絡技術商的買賣協議失效

太保壽險（香港）預計明年擴大團隊至逾７０人，１月推新產品

宏利香港表示將位於九龍東的國際貿易中心改名為「宏利廣場」

遠洋集團（０３３７７）１１月協議銷售額按年跌６﹒５％至１５０

﹒５億元人民幣

香港資源控股（０２８８２）已贖回７９９５萬元所有未償還可換股

債券

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《國企紅籌》

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復宏漢霖（０２６９６）斯魯利單抗注射液３期臨床研究，達到主要

研究終點

新天綠能（００９５６）１１月完成發電量按年增４７﹒４％

中信資源（０１２０５）擬出售哈薩克斯坦石油資產

保利置業（００１１９）首１１月合約銷售額按年增７﹒６％至４９

８億元人民幣

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《神州民企》

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博駿教育（０１７５８）斥逾３億元人民幣收購兩間民辦職業教育機

構股權

融信中國（０３３０１）今年度已累計回購優先票據本金額１﹒２４

億美元

朝聚眼科（０２２１９）設附屬租賃物業以提供眼科服務

力高地產（０１６２２）註銷部分回購優先票據

內媒稱快手（０１０２４）將取消部分業務條線，正與員工談裁員補

償方案

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《中國要聞》

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機構料１１月ＣＰＩ破２至十六月高，ＰＰＩ高位回落

江蘇市監局表示「禁止推廣展示電子煙」相關法規正推進

北京官方補課推向全市，教師每學期最多攢５萬元

聯璧金融集資詐騙案一審宣判，實控人顧國平被判無期

傳高瓴資本等將向西安巨子生物基因投資６﹒３億美元

中證協再修訂公司債承銷規範，強化自律管理

廣期所未來兩年計劃研發碳排放權期貨等核心戰略板塊

國家醫保局表示過去三年累計追回醫保基金逾５００億元人民幣

人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

國有金融機構不得通過資產轉讓進行不當利益輸送

廈門國貿赴澳門發行３億美元高級無抵押債券

中國金融時報表示降準緩經濟下行壓力，不代表幣策轉向

發改委等三部門：開展可循環快遞包裝規模化應用試點

據報蘇寧集團考慮出售國際米蘭股權

海航航空主業板塊實際控制權利今移交遼寧方大

上海要求做好科技型中小微企業貸款履約保證險工作

工信部公布車輛生產許可清單，恒大汽車申報未能獲

中國印鈔造幣總公司董事投案，退休副書記此前受查

牧原股份表示截至１１月末應付商票餘額２６﹒６億元人民幣

畢馬威料中國今年經濟增長８％，明年增長５﹒２％

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％報１７８３２點，盤中觸５個月高位

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《其他消息》

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趙家賢被咬甩耳案，男子意圖傷人及普通襲擊４項罪成

李家超稱須設有效情報系統，盡早完成２３條立法

鄧炳強嚴厲譴責羅冠聰企圖發表詆毀中央和特區言論

政府未來十年建屋目標４３萬伙，公私營比例七三比

發展局料北部都會區內有四成單位可於１０年內入伙

林鄭稱倘投票率低或反映政府做得好、公信力高；「北部都會區」賣

地將加入條款，吸引高端製造業

入境處兩高官收恒大貴價禮籃，處方稱嚴肅處理

廉署表示不評論入境處高層收禮，依法跟進涉違法行為

余偉文稱中概股回流短期對香港有利，惟中美脫勾對雙方無好處

入境處兩高層收恒大禮籃，鄧炳強稱處方將調查事件

梁兆基料本港未來１０－２０年將面對很大挑戰，需發展新引擎

消息指兩隻ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數ＥＴＦ下周一上市

陳帆稱新一期居屋將處理轉讓限制，明年中有４０００伙過渡性房屋

落成

２０２３年到期銀債本月派第２次息，年息３﹒５厘

深股通額度全日用８５億元，外資連續六日流入；滬股通額度全日用

５７億，外資流入近９７億創１個月高

傳多家博企關閉中介貴賓廳，博監局表示未收正式通知

研究指本港消費者視加密貨幣為分散投資工具

「消費券登記」登Ｇｏｏｇｌｅ香港今年熱搜關鍵字榜首

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《內房困局》

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傳佳兆業（０１６３８）兩位債權人尚未收到周二到期美元債兌付款

招商蛇口擬在銀行間債市註冊發行併購票據

花樣年（０１７７７）遭申請接管，接管人可行使公司處置權

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《大國博弈》

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德專家表示中國技術威脅歐洲安全，籲歐盟重塑晶片產業

澳洲官員不出席冬奧，中方稱與改善關係表態背道而馳

英國傳考慮限制官員出席北京冬奧，不會全面外交抵制

英國政府拒絕放寬ＢＮＯ簽證議案

澳洲外交杯葛冬奧，中方表示對個別國家盲目追隨無底線

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《新冠肺炎》

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本港無新增確診，正調查１宗外地確診懷疑復陽個案

本港再多２人針後兩周內死亡，１４歲少年出現胸痛

全國昨新增本土確診４４宗，內蒙古３４例最多

許樹昌稱接種科興市民應打第三針

歐洲疾控中心警告當地疫苗接種率不足

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