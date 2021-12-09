《運籌帷幄－梁業豪》若美股掉頭回跌，港股還可升多少？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬於顯

著向淡。來到本周第四個交易日，雖然昨天（８日）大市於高位呈現由藍籌股獲利回吐沽盤帶動

的回吐，近期急速的跌勢算是已經喘定。筆箸於月初預測，明天（１０日）收市前，港股大市的

整體走勢多屬向淡，本周會創出本月新低。結果，國企指數、科技指數與綜合指數均如期跌至近

期新低位

，只有恒生指數與近期表現明顯強勁的紅籌指數沒有跟隨。

客觀而言，三個有相關期貨、期權可供買賣的指數中，兩個皆創近期新低，筆者的預測算是

準確了。現時最重要的，為本年底前港股當前的反彈浪能否演變成為新升浪。明顯地，近日港股

回升的市況由有勢挑戰歷史高位的美股帶動，但能夠成功上企該水平，本欄有所懷疑。當失地美

股的支持後，港股若沒有出現新重大利好消息，恐怕只能升回前升浪頂附近，便遇到很大阻力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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