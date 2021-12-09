  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》若美股掉頭回跌，港股還可升多少？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬於顯
著向淡。來到本周第四個交易日，雖然昨天（８日）大市於高位呈現由藍籌股獲利回吐沽盤帶動
的回吐，近期急速的跌勢算是已經喘定。筆箸於月初預測，明天（１０日）收市前，港股大市的
整體走勢多屬向淡，本周會創出本月新低。結果，國企指數、科技指數與綜合指數均如期跌至近
期新低位
，只有恒生指數與近期表現明顯強勁的紅籌指數沒有跟隨。
　　客觀而言，三個有相關期貨、期權可供買賣的指數中，兩個皆創近期新低，筆者的預測算是
準確了。現時最重要的，為本年底前港股當前的反彈浪能否演變成為新升浪。明顯地，近日港股
回升的市況由有勢挑戰歷史高位的美股帶動，但能夠成功上企該水平，本欄有所懷疑。當失地美
股的支持後，港股若沒有出現新重大利好消息，恐怕只能升回前升浪頂附近，便遇到很大阻力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/12/2021
【虛幣世界】市場關注加密貨幣公司的國會聽證，幣價走勢靠穩
香港要聞08/12/2021
政府未來十年建屋目標43萬伙，公私營比例維持七三比
中國故事08/12/2021
《神州經脈》澳洲加入杯葛冬奧　人幣逾三年半強　滬指逾兩個月高
財經熱話08/12/2021
券商點評阿里(9988)管理層執位　一文盡掌握！
財經熱話08/12/2021
高盛的名單潤啤青啤調高目標齊飲勝　百威獨酌原地踏
大行報告08/12/2021
阿里管理層執位要趁低Buy?　Click入嚟睇下大行點睇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金