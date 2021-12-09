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即市新聞

09/12/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》鬆地產﹒利Ａ股

　　《缸邊隨筆》這兩天，Ａ股見有較好表現，相信是中央鬆地產所致。港股沒有地產可鬆，故
只能望而興歎，怨不得。

　　房地產是國內重要支柱型行業，對經濟、金融、就業都有深遠影響，其產業鏈及相關行業，
對ＧＤＰ影響大，亦影響不少Ａ股的企業盈利，故鬆地產，會利Ａ股。

　　今年上半年中央收緊政策，壓地產，房地產企業銷售下滑，便出現了眾多的房地產企業違約
、違債事件。

　　歷史上，十次金融危機九次跟房地產過度膨脹、泡沫化有關。２００８年美國雷曼、
１９８９年日本爆破，以至１９７０年代美國的Ｓ＆Ｌ破產（克林頓也涉此），特朗普更曾四度
破產，都是跟炒燶樓有關。

　　香港的最近一次房地產危機是１９９８年的海外炒鱷衝擊時，但之後港大地產商都學乖了，
不輕言借債來擴建，而是踏實地以自己資金，按步來做，寧可不搶地，也不借大來買地。結果就
是一些過度借貸的國內房地產企業，高價搶地後，因本身資金不繼，而要將地皮蝕讓予港地產商


＊地產企業最忌借大買大＊

　　地產，是個重資本行業，地產企業最忌是心雄，借大買大，一個浪冚過來，便沒頂。

　　中央在年多前便已關注到國內地產企業有泡沫化危機，亦在年前提出：房住不炒、限樓價升
幅、限購、三條紅線等。

　　在１９９３年，朱鎔基用一招宏觀調控，來除泡沫，在建樓房，不問因由，全停工，不許再
建。這個一刀切手段，在當時中國未怎樣市場化時，是無可厚非，但後果也是十分嚴重，中國
ＧＤＰ便倒增長。但也無法，今時不控，便泡沫到爆；今時不死，爆時便死得更難睇；今時一控
，是短痛免長痛。

　　中國隨後廣推市場化，一些「聰明人士」便鑽政策空子，炒、炒、炒，當然其中還有貪官的
睜一隻眼、閉一隻眼，使到中國的經濟發展一直是在又調控，又鑽空之間不穩定地發展。雖然不
再有極端的一收就死、一死就放、一放就狂、一狂又收。但始終有收收放放的鬥爭，使到中國金
融市場的發展路崎嶇多，這也難怪，人性貪，「聰明人士」更想Ｗｉｎｎｅｒ　ｔａｋｅｓ　
ａｌｌ，人人都上胡潤首富榜，中央要遏泡沫式炒風，應禁止發表甚麼的首富榜，以免大家比拼
，或仍可以發表首富榜，但上榜者頭二十名，要捐一定比例身家去濟貧，行之三數年，看有誰敢
稱富，此一如中央打貪官，一打之下，貪官不也是絕不敢戴逾百萬元的手錶在腕上？

　　今時中央或因不敢一刀切，或因集團利益，而未能及早、果斷地叫停累積多年來的地產界錯
漏，才致恒大（０３３３３）借大，中央是不能靠企業管理層的良心（如中海外（００６８８）
、華潤置地（０１１０９）、碧桂園（０２００７）、龍湖（００９６０））等去自律，而是應
有審計組，早早進駐這些可以借大的企業，以免他們持久借大，危害到國家金融安全。當然這些
審計組是要請些「賊」來做成員，不然不良企業是可以用上表外借貸（今時就是這樣），光看一
般報表是無鬼用的。

　　今時恒大謂要債務重組，佳兆業（０１６３８）又謂還不到債，對他們是個解脫，對Ａ股市
場則是鬆口氣。因為還不到債就是還不到債，拖拖拉拉，都無用。愈拖拉，只會對Ａ股其他板塊
也產生壓力。

　　到目前言，債仔是聲大過債主的，因為不接受債務重組，就是一拍兩散，債主可以乜都無，
如果債仔不是聲大過債主，特朗普也不可以破產，重來，再破產，再重來了。

　　為甚麼債主會無聲出？在商業社會中，恒大債主不是因為朋友情誼才買恒大債的，他們看的
，是其息，有謂利大本無歸，故如恒大破產還不到債，是商業運作，食得鹹魚要抵得渴。

　　那麼作為恒大理財產品投資者和恒大的小股東又如何？對不起，可以虧血本，但作為投資者
╱投機者，不看清看楚便買，今次不栽在恒大，也可能日後栽在恒「細」上，投資要先求知，證
監日日都有講你知，只可以當交學費便是。

　　其實投資者在以前的８號仔、佳寧、ＢＯＮＤ、百富勤、海外信託，也是否血本無歸？歷史
教訓是要記取的。

　　如今恒大、佳兆業等宣布了個可能是最終的方案予債主們，債主接不接受都好，都要閉門商
議，一旦達成協議則這個債務紛擾就會在市場上消失，Ａ股少了這些噪音，中央又再推出明確的
管理規範時，亂後可望治，一直治到下次亂為止。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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