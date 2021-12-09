《缸邊隨筆－石鏡泉》鬆地產﹒利Ａ股

《缸邊隨筆》這兩天，Ａ股見有較好表現，相信是中央鬆地產所致。港股沒有地產可鬆，故

只能望而興歎，怨不得。



房地產是國內重要支柱型行業，對經濟、金融、就業都有深遠影響，其產業鏈及相關行業，

對ＧＤＰ影響大，亦影響不少Ａ股的企業盈利，故鬆地產，會利Ａ股。



今年上半年中央收緊政策，壓地產，房地產企業銷售下滑，便出現了眾多的房地產企業違約

、違債事件。



歷史上，十次金融危機九次跟房地產過度膨脹、泡沫化有關。２００８年美國雷曼、

１９８９年日本爆破，以至１９７０年代美國的Ｓ＆Ｌ破產（克林頓也涉此），特朗普更曾四度

破產，都是跟炒燶樓有關。



香港的最近一次房地產危機是１９９８年的海外炒鱷衝擊時，但之後港大地產商都學乖了，

不輕言借債來擴建，而是踏實地以自己資金，按步來做，寧可不搶地，也不借大來買地。結果就

是一些過度借貸的國內房地產企業，高價搶地後，因本身資金不繼，而要將地皮蝕讓予港地產商

。



＊地產企業最忌借大買大＊



地產，是個重資本行業，地產企業最忌是心雄，借大買大，一個浪冚過來，便沒頂。



中央在年多前便已關注到國內地產企業有泡沫化危機，亦在年前提出：房住不炒、限樓價升

幅、限購、三條紅線等。



在１９９３年，朱鎔基用一招宏觀調控，來除泡沫，在建樓房，不問因由，全停工，不許再

建。這個一刀切手段，在當時中國未怎樣市場化時，是無可厚非，但後果也是十分嚴重，中國

ＧＤＰ便倒增長。但也無法，今時不控，便泡沫到爆；今時不死，爆時便死得更難睇；今時一控

，是短痛免長痛。



中國隨後廣推市場化，一些「聰明人士」便鑽政策空子，炒、炒、炒，當然其中還有貪官的

睜一隻眼、閉一隻眼，使到中國的經濟發展一直是在又調控，又鑽空之間不穩定地發展。雖然不

再有極端的一收就死、一死就放、一放就狂、一狂又收。但始終有收收放放的鬥爭，使到中國金

融市場的發展路崎嶇多，這也難怪，人性貪，「聰明人士」更想Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ

ａｌｌ，人人都上胡潤首富榜，中央要遏泡沫式炒風，應禁止發表甚麼的首富榜，以免大家比拼

，或仍可以發表首富榜，但上榜者頭二十名，要捐一定比例身家去濟貧，行之三數年，看有誰敢

稱富，此一如中央打貪官，一打之下，貪官不也是絕不敢戴逾百萬元的手錶在腕上？



今時中央或因不敢一刀切，或因集團利益，而未能及早、果斷地叫停累積多年來的地產界錯

漏，才致恒大（０３３３３）借大，中央是不能靠企業管理層的良心（如中海外（００６８８）

、華潤置地（０１１０９）、碧桂園（０２００７）、龍湖（００９６０））等去自律，而是應

有審計組，早早進駐這些可以借大的企業，以免他們持久借大，危害到國家金融安全。當然這些

審計組是要請些「賊」來做成員，不然不良企業是可以用上表外借貸（今時就是這樣），光看一

般報表是無鬼用的。



今時恒大謂要債務重組，佳兆業（０１６３８）又謂還不到債，對他們是個解脫，對Ａ股市

場則是鬆口氣。因為還不到債就是還不到債，拖拖拉拉，都無用。愈拖拉，只會對Ａ股其他板塊

也產生壓力。



到目前言，債仔是聲大過債主的，因為不接受債務重組，就是一拍兩散，債主可以乜都無，

如果債仔不是聲大過債主，特朗普也不可以破產，重來，再破產，再重來了。



為甚麼債主會無聲出？在商業社會中，恒大債主不是因為朋友情誼才買恒大債的，他們看的

，是其息，有謂利大本無歸，故如恒大破產還不到債，是商業運作，食得鹹魚要抵得渴。



那麼作為恒大理財產品投資者和恒大的小股東又如何？對不起，可以虧血本，但作為投資者

╱投機者，不看清看楚便買，今次不栽在恒大，也可能日後栽在恒「細」上，投資要先求知，證

監日日都有講你知，只可以當交學費便是。



其實投資者在以前的８號仔、佳寧、ＢＯＮＤ、百富勤、海外信託，也是否血本無歸？歷史

教訓是要記取的。



如今恒大、佳兆業等宣布了個可能是最終的方案予債主們，債主接不接受都好，都要閉門商

議，一旦達成協議則這個債務紛擾就會在市場上消失，Ａ股少了這些噪音，中央又再推出明確的

管理規範時，亂後可望治，一直治到下次亂為止。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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