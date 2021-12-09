華寶（００３３６）先舊後新折讓近１２％配股，淨籌２１﹒６億元

《經濟通通訊社９日專訊》華寶國際（００３３６）公布透過代理野村、花旗及中信証劵，

按先舊後新方式配售約１﹒２２億股，佔擴大股本約３﹒７８％，每股作價１７﹒８８元，比上

日收市價２０﹒３元折讓約１１﹒９２％，集資淨額２１﹒６億元，用作償還銀行貸款、收購及

投資於得以利用集團競爭優勢的業務，以及一般營運資金。

交易完成後，華寶國際主席朱林瑤持股由７３﹒７９％攤薄至７１％。（ｍｈ）



