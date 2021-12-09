【龍源看俏】龍源電力併平莊能源，專家教你掌握短線阻力、入市位

《經濟通通訊社記者葉嘉兒９日報道》龍源電力（００９１６）正式獲中證監核准，合併內

蒙古平莊能源（深：０００７８０），龍源股價半日飆近８％，升破多條平均線，創月高，反映

市場對正式登陸Ａ股資本市場態度樂觀。專家認為合併業務有助降低公司市盈率，提高投資價值

，有利股價節節上升。



＊龍源將實現Ａ＋Ｈ兩地上市＊



事實上，合併內蒙古平莊能源計劃並非新鮮事，只是非一帆風順。龍源電力早於今年６月

２１日公布計劃，翌日股價便升近８％。不過龍源電力在１０月卻因部分用地瑕疵資產擬進行剝

離，向中證監申請終止審查。直至１１月１７日深夜公布併購有條件通過，半個月後的今日終於

正式獲中證監核准合併內蒙古平莊能源。

市場憧憬交易成功後，龍源電力將搖身一變，實現Ａ＋Ｈ兩地上市，即代表可以同時在Ｈ股

市場和Ａ股市場開展資本運作，打通境內外融資渠道。此外，回歸Ａ股市場有利龍源電力品牌影

響力的進一步提升，促進其業務發展和與資本市場的有效互動。



＊合併有利股價節節上升＊



事實上，發電股，更準確是潔淨新能源股份，是２０２１年的熱炒板塊。受惠減碳大趨勢，

中廣核新能源（０１８１１）年內漲逾五倍，中國電力（０２３８０）及華潤電力

（００８３６）則錄得兩倍升幅。龍源電力相對落後，但年內亦升逾一倍，目前市盈率約為２４

倍。

龍源電力目前在全國擁有３００多個風電場，為全球最大的風電運營商，發電業務覆蓋光伏

、生物質、潮汐、地熱和火電等。本次交易擬購買資產－－風電資產控股裝機容量１９９﹒５１

萬千瓦，可見行業龍頭地位有望進一步鞏固。

國農證券董事總經理林家亨，今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，龍源電力通過合併有助提高投資價值。平莊能源主要煤炭生產、洗選加

工與銷售，並投資開發赤峰地區煤炭、鐵路、電力及煤化工等項目。平莊能源目前市值

１０３﹒０５４億人民幣，為龍源電力的約五分一。林家亨認為合併業務有助降低公司市盈率，

提高投資價值，吸引資金買入，有利股價節節上升。

他建議持貨投資者可在１８元以上可先沽出一半或三分一，欲入市則可待股價回落１６﹒３

元方作吸納。補充一點，龍源半日高見１８﹒２元，隨後在高位整固。



＊龍源電力半日資金流向理想＊



龍源電力截至中午收市錄得逾１億資金淨主動買入，佔成交金額２２％。大戶，即成交金額

高於１００萬的主動買沽比率有７３：２７，較過去平均五個交易日的４９：５１理想得多。代

表深圳北水的中國創盈市場服務目前為淨被動買入最多券商，規模達２６９０萬，加權平均價為

１７﹒６５２元，較現價１７﹒３４元高，即暫錄帳面盈利。

