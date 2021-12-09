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即市新聞

09/12/2021 16:45

《盤後部署》恒指仍未轉勢不宜重倉成份股，料２４６００有阻力

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒指高開１７１點報２４１６８點，指數主要由科技股、內房股
及消費股帶動，盤中高見２４３２４點飆逾３００點。惟恒指全日波幅欠奉，於高位徘徊。最終
恒指收報２４２５４點，升２５７點或升１﹒０８％，主板成交１２５１﹒８１億元。國企指數
報８６５７點，升１３４點或升１﹒５８％。恒生科技指數報６１０３點，升１３２點或升
２﹒２３％。
　　Ａ股同樣造好，上證綜合指數報３６７３點，升３５點或升０﹒９８％，成交
５６８５﹒２９億元人民幣。深證成份指數報１５１４７點，升１８３點或升１﹒２３％，成交
３６８２﹒７６億元人民幣。

＊可保留現金短炒＊

　　恒指本日重返二萬四關樓上，若從技術分析參考，恒指如未能衝破約２４６００點（恒指自
本年８月以來的支持位，９月尾跌穿後短時間後觸底反彈），料指數仍處於下跌趨勢，建議不宜
重倉成份股；即使近期撈底的科技股宜分段食胡。始終港股元氣尚未恢復，主力資金不會蜂擁掃
貨，加上蟹貨層層。只要願意等待調整，總出現吸納機會。
　　然而，不用對市場過度悲觀。本月起共７個交易日，整體上升比例僅有兩日低於５０％；中
線市寬（股價高於５０天線比率）顯示，即使近期恒指再度破底，惟市寬由７月至今仍保持約
３０％以上，反映恒指破底只被權重科技股拖累，但資金依然集中於中小型股或主題股興風作浪
。故此，筆者建議只保留適量成份股或科技股龍頭倉位便可，有餘力的投資者可保留現金短打，
例如教育股、新能源股、工業股以及優質內房物管股等。教育股及內房物管股料短線受惠政策鬆
綁，且見有強勁動能出現；新能源股及工業股則為資金避風塘、政策所向且估值較合理，大家不
妨留意。（ｋｓ）

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