【新冠肺炎】澳洲副總理疑訪英時感染新冠，曾會見外相及運輸大臣

《經濟通通訊社９日專訊》澳洲副總理喬伊斯抵達美國訪問時，新冠檢測呈陽性。他表示，
相信是在本周初訪問英國時受感染。
喬伊斯早前在英國會見了外相藍韜文、運輸大臣夏博思等內閣官員，並於周三啟程前往美國
首都華盛頓。他說，現時正接受隔離，症狀輕微，就像一般感冒。
喬伊斯是目前為止感染新冠肺炎的最高層澳洲官員，暫沒有發現訪問團其他成員和隨行人員
受感染。（ｊｆ）
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