  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2021 11:38

【新冠肺炎】澳洲副總理疑訪英時感染新冠，曾會見外相及運輸大臣

　　《經濟通通訊社９日專訊》澳洲副總理喬伊斯抵達美國訪問時，新冠檢測呈陽性。他表示，
相信是在本周初訪問英國時受感染。
　　喬伊斯早前在英國會見了外相藍韜文、運輸大臣夏博思等內閣官員，並於周三啟程前往美國
首都華盛頓。他說，現時正接受隔離，症狀輕微，就像一般感冒。
　　喬伊斯是目前為止感染新冠肺炎的最高層澳洲官員，暫沒有發現訪問團其他成員和隨行人員
受感染。（ｊｆ）

　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告09/12/2021
【大行炒D乜】中銀國際點評燃氣股　最睇好邊隻？
開市Good Morning09/12/2021
林家亨：恒指短期上望24500　快手裁員有利發展？
市場動向09/12/2021
摩根士丹利執行董事 甄尚雅 出席富途基金節 疫情下的投資機遇及對未來前景展望
市場動向09/12/2021
晉達大中華零售業務主管 鄧嘉南 出席富途基金節 分享兩大投資秘訣 碳排要低 股息要高
財經熱話09/12/2021
【虛幣世界】市場關注加密貨幣公司的國會聽證，幣價走勢靠穩
香港要聞08/12/2021
政府未來十年建屋目標43萬伙，公私營比例維持七三比
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

3香港推出高性價比的「5G 股票王Lite SIM」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務Level 1

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金