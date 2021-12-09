  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2021 15:58

【外圍經濟】軟銀拉丁美洲基金看重加密貨幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》軟銀拉丁美洲基金管理合夥人Ｐａｕｌｏ　Ｐａｓｓｏｎｉ表示
，加密貨幣是當地最具吸引力的投資領域。他指出旗下一個５０億美元的基金項目，有１成是投
資於加密貨幣相關資產。雖然並非所有資產都是物有所值，但仍是現時全球最值得留意的項目。
有關言論反映軟銀對加密貨幣的重視。他稱，投資界有一句老話　跟從有才能的人，而現時全球
最有才能的人都在從事與加密幣有關的項目。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/12/2021
《講股論勢－鄭廣復》白宮主人如何影響美股? 標普五百明年看跌!
財經熱話09/12/2021
【內房困局】合生擬發換股債券籌近20億元　股價插逾一成
財經熱話09/12/2021
【龍源看俏】龍源電力併平莊能源　專家教你掌握短線阻力、入市位
財經熱話09/12/2021
匯豐環球私人銀行料明年底恒指反彈至28030點
FOCUS09/12/2021
【FOCUS】PPI回落惟壓力未消　下游消費廠商另闢蹊徑
財經熱話09/12/2021
受惠國策疊加大行祝福　燃氣股強勢持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金