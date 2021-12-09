【外圍經濟】軟銀拉丁美洲基金看重加密貨幣

《經濟通通訊社９日專訊》軟銀拉丁美洲基金管理合夥人Ｐａｕｌｏ Ｐａｓｓｏｎｉ表示

，加密貨幣是當地最具吸引力的投資領域。他指出旗下一個５０億美元的基金項目，有１成是投

資於加密貨幣相關資產。雖然並非所有資產都是物有所值，但仍是現時全球最值得留意的項目。

有關言論反映軟銀對加密貨幣的重視。他稱，投資界有一句老話 跟從有才能的人，而現時全球

最有才能的人都在從事與加密幣有關的項目。（ｊｆ）

