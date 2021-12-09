【外圍經濟】軟銀拉丁美洲基金看重加密貨幣

《經濟通通訊社９日專訊》軟銀拉丁美洲基金管理合夥人Ｐａｕｌｏ Ｐａｓｓｏｎｉ表示
，加密貨幣是當地最具吸引力的投資領域。他指出旗下一個５０億美元的基金項目，有１成是投
資於加密貨幣相關資產。雖然並非所有資產都是物有所值，但仍是現時全球最值得留意的項目。
有關言論反映軟銀對加密貨幣的重視。他稱，投資界有一句老話 跟從有才能的人，而現時全球
最有才能的人都在從事與加密幣有關的項目。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話09/12/2021
《講股論勢－鄭廣復》白宮主人如何影響美股? 標普五百明年看跌!
|財經熱話09/12/2021
【內房困局】合生擬發換股債券籌近20億元 股價插逾一成
|財經熱話09/12/2021
【龍源看俏】龍源電力併平莊能源 專家教你掌握短線阻力、入市位
|財經熱話09/12/2021
匯豐環球私人銀行料明年底恒指反彈至28030點
|FOCUS09/12/2021
【FOCUS】PPI回落惟壓力未消 下游消費廠商另闢蹊徑
|財經熱話09/12/2021
受惠國策疊加大行祝福 燃氣股強勢持續
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰