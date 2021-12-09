《政經范局－范強》岸田文雄的「鎖國」邏輯

《政經范局》話說上月２５日，不待世衛就非洲出現新冠變種病毒召開緊急會議，英國倫敦

唐寧街１０號已搶先發出一道急令，禁止非洲６國航班入境。自疫情爆發以來就不斷被批評「慢

三拍」的首相約翰遜，連Ｏｍｉｃｒｏｎ的名字尚未誕生就已下達禁令，好歹算是追上了時間前

面。

可是到了２９日，當日本新首相岸田文雄宣布他的Ｏｍｉｃｒｏｎ緊急對策時，約翰遜的禁

令頓顯「小巫見大巫」 相對於英國只是禁止非洲南部航班入境，岸田決定自３０日起禁止一切

外國人入境，即使是已獲得簽證者亦不例外。簡言之，日本無異於對外國人「鎖國」了。



＊禁航小巫見大巫＊



岸田的「鎖國令」不但針對南非等首先發現疫情的國家，連美國等盟友亦不例外，在國際間

引起不少批評。本月１日，世衛緊急項目執行主任瑞安忍不住點名日本，直指禁止外國人入境的

措施「在防疫學上很難理解」。對於岸田來說，要做出這麼「狠」的決定，當然也不會是一時衝

動。下面一系列時間線與數據，應能解釋其中的內在關係與邏輯：

首先是上月１７日，日本政府公布數據，該國１０月出口按年增９﹒４％，是８個月來最緩

慢的出口增幅。如按月計算，更是下跌了３﹒６個百分點。出口之所以放緩，是因為在持續的疫

情和供應鏈斷裂等因素下，各國對日貨的需求受到制約。例如，日本對華汽車出口大跌了

４６﹒８％。同一時期，受益於國內疫情緩和後的解封，日本零售市道迅速恢復活力，１０月份

家庭開支按月躍升了５％。

接著在１９日，岸田公布了７８﹒９萬億日圓刺激經濟方案。他打著「新資本主義」的名義

派錢，向低收入家庭每名１８歲以下兒童及青少年派發１０萬日圓補助、提高幼稚園和健康護理

行業員工的薪酬，同時補貼國內旅遊活動。岸田向國會表示，各項刺激經濟計劃可望令日本的國

內生產總值增加約５﹒６％。



＊ＫＦＣ已經準備好了炸雞＊



寫到這，岸田的振興經濟思路其實已經躍然紙上－在全球經濟疲弱、出口萎縮的形勢下，日

本作為傳統出口導向國家，亦不得不尋找新的經濟復甦支撐點。而岸田的盤算，顯然是透過龐大

的財政開支和私營企業的配合，啟動國內需求的齒輪。此時疫情開始緩和，距離聖誕和新年假期

還有一個多月，正是提升國民消費意願的最好時機。

今年夏季在疫情封城之下勉強召開東京奧運會，已經令日本商界和零售市道慘不忍睹，剩下

的聖誕和除夕長假期成了店家今年盡地一博的最後機會。是以近月解封之後，下至寅次郎式的蟻

民生意，上至ＫＦＣ這類在平安夜傾銷炸雞的連鎖大店，無不千辛萬苦克服供應鏈短缺的困難，

做好迎客準備。



＊藉鎖國避免封城＊



不料就在此時，世衛命名了Ｏｍｉｃｒｏｎ。一旦變種疫情擴散，日本將被迫重回封城，剛

剛生火的經濟引擎就會被一桶水淋熄。此時回看本欄過往文章曾提出的兩個看點：一是歐美各國

對於聖誕新年期間疫情全面解封，經濟復甦的預測過於樂觀﹔二是岸田文雄上任１０日即發動大

選閃電戰，行事有股狠勁，要留意他今後會否再度展示。

不料話音甫落，Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現為這兩個看點提供了「交叉點」。岸田狠手「鎖國」

，雖然在國際社會引來批評，但日本國民卻看得懂，這位新首相是要藉鎖國來防止封城。禁令為

期１個月，正好堅守到元旦前夕；雖然少了外國遊客是美中不足，但好歹令各行業可以做到內部

消費的生意。



＊百姓投桃報李＊



為官懂得為民生著想，百姓又怎不會投桃報李？日本民眾周一打開全球發行量最大的報章《

讀賣新聞》時，發現國內民調對岸田「鎖國」的認同率達到了近九成的高分，對其整體管治水平

的支持度亦應聲漲６個百分點至６２％。這是岸田臨時披掛出任首相來最好的成績，亦是其前任

菅義偉下台時支持率的２倍。

岸田的「鎖國」攻略也並非沒有危機，目前國內已發現至少３宗Ｏｍｅｒｉｏｎ個案，如果

出現社區傳播就會前功盡棄。好在初步研究顯示新變種殺傷力並不大，但這又為岸田帶來提前「

開國」的壓力。岸田顯然不願冒險，周一是他當選首相後首次發表國會演說，他藉機提醒國民，

日本疫情正在減退，但仍應保持警惕。

剩下的大半個月對於岸田來說將是千鈞一髮的時刻，只要確保全日本各地開業開市，他便贏

得任內第一場關鍵勝利。一旦順利進入新年，自民黨在明夏的參院選舉形勢就穩妥了。而在面對

黨內強大的安倍派等各方力量時，岸田也就有可能如當年黨內另一位狠人小泉純一郎般，逐漸擁

有強大的民意底氣。《經濟通通訊社評論員 范強》

