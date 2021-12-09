《台股攻略－黃振宇》航運巨頭領軍，台股升近萬八關口

《台股攻略》美股連升三日，台股在航運巨頭再度領軍下上揚，其後半導體股受壓，指數倒

跌，幸有台積電於收市拉升，指數升８２點，收１７９１４點，成交金額為３１９７﹒７６億元

（新台幣．下同），三大法人合計淨買入８２﹒９２億元。

美國外資預測明年半導體產業景氣將見頂，同時調降４間半導體大廠評級，將聯電、日月光

投控及力積電由增持調降至中立評級，而世界則由中立調降至減持評級，消息令半導體板塊普遍

受壓，聯電收６４元，跌３﹒８％；日月光投控收１０４﹒５元，跌２﹒３％；力積電收７１元

，跌２﹒３％；世界收１５３﹒５元，跌３﹒５％，另外聯詠跌１﹒４％，聯發科及華邦電分別

跌０﹒９％及０﹒２％，台積電早段先升後跌，幸於收市拉升，收６０８元，升１％；股王矽力

─ＫＹ收４４９０元，升２﹒４％。海運三雄的萬海收２０８元，升５﹒６％；長榮收１４６元

，升１﹒７％；陽明收１２８﹒５元，升１﹒２％。海運轉空運需求持續攀升，資金進駐航空雙

雄，華航已連升４日，收２９﹒３５元，升３％；長榮航收３０﹒１元，升５﹒１％。友達昨日

公布１１月總收入３０８億元，創近七年同期新高，今早（９日）股價曾升超過５％，收市升幅

收窄，收２２﹒２元，升１﹒４％，其餘面板股的群創升１﹒１％，彩晶升０﹒３％。

近期台股升近１８０００點關口，預料高位震盪加劇，待市場沽壓消化後，仍然有望再度挑

戰萬八點之上，短期投資者仍須審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務

發展主管 黃振宇》



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