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即市新聞

09/12/2021 09:38

《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證重貨區乃必然殺倉目標？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、金融業
與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為李寧
（０２３３１）、中國平安（０２３１８）與ＥＳＲ（０１８２１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中電（００００２）、華寶國際（００３３６）與中國恒大（０３３３３）。
　　略有牛熊證買賣經驗的朋友會問：「重貨區是否一定會到達，將內裡的牛熊證全部殺掉的呢
？」答案是：不一定，須視乎相關資產價格距離該重貨區多遠而定。若兩者相距很近，以恒指牛
熊證為例，只要若將指數推抵重貨區可產生的恒指期貨倉的威力夠大，對手是不會強行入市對抗
的，只會退守，任由相關牛熊證被強制性收回。但若兩者相距很遠，即使一方有意殺倉，由於等
同恒指期貨倉的威力不夠大，另一方會嘗試入市對抗，當然，有新市場消息入市時，相關資產價
格的波幅會增大，令重貨區內的牛熊證被強制性收回的機會增大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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