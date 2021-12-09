【虛幣世界】市場關注加密貨幣公司的國會聽證，幣價走勢靠穩

《經濟通通訊社記者李皆穎９日報道》美股連升三日，惟加密貨幣市場靠穩，以太幣輕微上

揚，市場關注六家主要加密公司的首席執行官與美國眾議院金融服務委員會分享對監管的看法，

其中包括ＦＴＸ、Ｃｏｉｎｂａｓｅ等公司，市場料隨後的報告結果將影響到市場氣氛，投資者

近期將持觀望態度。

比特幣近期於四萬六美元關口有一定支持力，分析師預計需要突破五萬五美元才能進一步向

上，加密貨幣交易公司 ＱＣＰ Ｃａｐｉｔａｌ指，儘管出現了震盪拋售，但波動性市場仍然

相對平靜，ｂＴＣ 和 ＥＴＨ 波動率的飆升情緒很快消退，而目前走勢向上，表明近期沒有

加劇的恐懼或恐慌。

虛擬貨幣價格普遍靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報５０５０１﹒４７元（美元．下同

），升０﹒０６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４４４６﹒２９元，升０﹒２１％；艾

達幣報１﹒３９元，升０﹒０７％；瑞波幣報０﹒８６元，升０﹒２３％。



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